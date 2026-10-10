Евакуація з Краматорська: у місті залишилося близько 19 тисяч жителів

Краматорськ у жовтні 2026 року. Фото: “Суспільне Донбас”/Юлія Підгола

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Через російські обстріли в деякі райони Краматорська вже небезпечно заїжджати, а місцеві жителі та підприємці поступово готуються до переїзду. Нині в місті залишаються близько 19 тисяч людей проти 167 тисяч до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації журналістам “Суспільне Донбас”.

“Страшно, коли вночі вибухи”: як місцеві описують життя у Краматорську

75-річна Тамара вирішила евакуюватися до Харкова, де діти знайшли для неї житло.

“[Після обстрілів] повибивані вікна, двері валяються по всьому коридору. А сусідній будинок узагалі завалився. Чоловіка і жінку дістали з балкона п’ятого поверху”, — розповіла Тамара.

У її будинку поки є вода та електрика, хоча світло іноді зникає. Газу немає, але жінка каже, що звикла користуватися електроприладами.

Краматорськ у жовтні 2026 року. Скриншот із відео “Суспільне Донбас”

Рішення виїхати вона пояснює безпекою.

“Страшно, звичайно, коли вночі вибухи”, — каже Тамара.

Евакуаційник Євген, який народився і виріс у Краматорську, розповідає, що місто буквально щодня марніє через російські атаки.

“Я заїжджаю щодня і вже не впізнаю своє місто. Раніше на моєму селищі було життя, були люди. Тепер заїжджаю — розбиті будинки, і нікого немає”, — говорить чоловік.

Краматорськ у жовтні 2026 року. Фото: “Суспільне Донбас”/Юлія Підгола

За його словами, люди частіше наважуються на евакуацію після того, як російські удари пошкоджують будинки неподалік.

Краматорськ у жовтні 2026 року. Скришот із відео “Суспільне Донбас”

За словами Євгена, в окремі райони — зокрема, Біленьке та на вулиці Грабовського й Підгірну — вже небезпечно заїжджати без належного захисту. Він закликає враховувати ризики під час планування евакуації.

Підприємці теж готуються виїжджати

Попри обстріли, у Краматорську ще працюють заклади. Зокрема, кав’ярня із забитими вікнами, де працює Анастасія. Вона переїхала до міста з Дружківки, але тепер і сама думає про переїзд.

“Потихеньку всі збираємо речі, плануємо переїжджати, тому що місто поступово відмирає, на жаль”, — розповіла Анастасія.

Бариста зі Краматорська Анастасія. Скришот із відео “Суспільне Донбас”

За її словами, через небезпеку складніше стало й отримувати товари. Частина перевізників уже не хоче їхати до Краматорська, а під час повітряних тривог пошта не працює.

За даними Краматорської міської військової адміністрації, нині в місті залишаються близько 19 тисяч жителів. Це приблизно 11% від довоєнної кількості населення.

Нагадаємо, після російського удару по пасажирських автобусах у Слов’янську та Краматорську зупинили рух громадського транспорту, тож людям стало складніше дістатися до місць евакуації. Станом на 10 жовтня 2026 року гуманітарні організації та волонтери шукають способи забирати охочих виїхати безпосередньо з дому.