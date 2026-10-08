У Краматорську та Слов'янську припиняють роботу громадського транспорту: що відомо

Автобус. Ілюстративне фото: Словʼянська МВА

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Через погіршення безпекової ситуації в області очільник ДонОВА Вадим Філашкін дав розпорядження Краматорській та Слов’янській військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту. Рішення ухвалили після сьогоднішнього удару по Краматорську, внаслідок якого обірвалися щонайменше 30 життів, ще 18 людей зазнали поранень.

Про це Вадим Філашкін повідомив на своїй Facebook-сторінці.

“Росіяни прицільно б’ють по цивільних. Для них автобус із пасажирами — приваблива мішень саме тому, що одним ударом можна вбити якомога більше людей… Росія свідомо зневажає всі мислимі правила ведення війни та норми міжнародного гуманітарного права. Вона обирає цілі там, де може завдати найбільше болю мирним людям.

За таких обставин ми не маємо права ризикувати життями пасажирів і водіїв. Безпека жителів Краматорська і Слов’янська зараз понад усе”, — заявив посадовець.

У Слов’янській міській військовій адміністрації вже заявили, що від 9 жовтня зупиняють рух громадського транспорту на міських та приміських автобусних маршрутах в межах громади. Таким чином, 8 жовтня — це останній день, коли там працює громадський транспорт.

У Краматорській міській раді одразу після удару по автобусах заявили про зупинку руху всього громадського транспорту.

“Громадський транспорт у Краматорську — зупинено!”, — зазначили у міськраді.

У Контакт-центрі міста Краматорська підтвердили: від 11:47 8 жовтня рух транспорту за всіма маршрутами призупинений.

У Донецькій обласній військовій адміністрації закликали мешканців міста евакуюватися. жителям регіону допомагають із дорогою, розміщенням та іншими питаннями. За допомогою у виїзді можна звернутися за номерами:

0-800-500-121

+380730500121

0800332614 (конкретно для евакуації тяжко хворих та людей з інвалідністю)

Нагадаємо, російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 18. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.