Росіяни обстріляли два автобуси у Краматорську: щонайменше 30 людей загинули, 18 — поранені

Наслідки удару по автобусу в Краматорську, 8 жовтня 2026 року. Фото: ДонОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 18. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, а також у Донецькій обласній прокуратурі.

Атака відбулася о 10:00, уточнили у Донецькій обласній прокуратурі. За попередніми даними, росіяни застосували авіабомбу УМПБ Д-30 СН.

Краматорська міська рада показала фото автобусів, які опинилися в епіцентрі атаки. Обидва згоріли, поряд із ними лежать загиблі.

“По цивільному транспорту. По людях, які просто їхали у своїх справах. Для прифронтового Краматорська, де через постійні російські обстріли й евакуацію залишилася лише частина мешканців, кожна поїздка містом — це і без того щоденний ризик. Людей тут небагато. Але навіть цивільний транспорт із пасажирами стає мішенню російського терору”, — заявили у Краматорській міській раді.

Там уточнили, що після цієї атаки робота громадського транспорту в місті зупинена.

“Громадський транспорт у Краматорську — зупинено!”, — йдеться у повідомленні від місцевої влади.

У Донецькій обласній військовій адміністрації закликали мешканців міста евакуюватися. жителям регіону допомагають із дорогою, розміщенням та іншими питаннями. За допомогою у виїзді можна звернутися за номерами:

0-800-500-121

+380730500121

0800332614 (конкретно для евакуації тяжко хворих та людей з інвалідністю)

Нагадаємо, з Краматорська триває евакуація цивільних на тлі посилення обстрілів. 7 жовтня російські війська поцілили дроном по автівці волонтерів у Краматорську, якою вони вивозили цивільних людей. Через атаку ніхто не постраждав — екіпаж встиг вибігти з машини.