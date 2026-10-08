Росіяни обстріляли два автобуси у Краматорську: щонайменше 30 людей загинули, 18 — поранені

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Російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 18. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.
Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, а також у Донецькій обласній прокуратурі.
Атака відбулася о 10:00, уточнили у Донецькій обласній прокуратурі. За попередніми даними, росіяни застосували авіабомбу УМПБ Д-30 СН.
Краматорська міська рада показала фото автобусів, які опинилися в епіцентрі атаки. Обидва згоріли, поряд із ними лежать загиблі.
“По цивільному транспорту. По людях, які просто їхали у своїх справах. Для прифронтового Краматорська, де через постійні російські обстріли й евакуацію залишилася лише частина мешканців, кожна поїздка містом — це і без того щоденний ризик. Людей тут небагато. Але навіть цивільний транспорт із пасажирами стає мішенню російського терору”, — заявили у Краматорській міській раді.
Там уточнили, що після цієї атаки робота громадського транспорту в місті зупинена.
“Громадський транспорт у Краматорську — зупинено!”, — йдеться у повідомленні від місцевої влади.
У Донецькій обласній військовій адміністрації закликали мешканців міста евакуюватися. жителям регіону допомагають із дорогою, розміщенням та іншими питаннями. За допомогою у виїзді можна звернутися за номерами:
Нагадаємо, з Краматорська триває евакуація цивільних на тлі посилення обстрілів. 7 жовтня російські війська поцілили дроном по автівці волонтерів у Краматорську, якою вони вивозили цивільних людей. Через атаку ніхто не постраждав — екіпаж встиг вибігти з машини.