Російський дрон вдарив по автівці волонтерів у Краматорську — вона знищена: що відомо

Наслідки російської атаки на автівку волонтерів у Краматорську 7 жовтня 2026-го. Фото: з відео Богдана Зуякова

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Російські війська поцілили дроном по автівці волонтерів у Краматорську, якою вони вивозили цивільних людей. Через атаку ніхто не постраждав — екіпаж встиг вибігти з машини.

Про це повідомив волонтер Богдан Зуяков.

“Це надзвичайно болюча втрата для нас. Машина була для нас і людей, яких ми вивозили, порятунком. Вона працювала кожного дня в Краматорську. За тиждень десь сотню людей врятували. Були дні, коли й по 20-25 людей вивозили.

Для мене це була особлива машина, вона справді була для нас надзвичайно комфортна. Ми вивозили по шість людей за один раз. Це такий етап нашої евакуації, який був найприємніший в плані комфорту і для нас, і для пасажирів”, — поділився волонтер.

За його словами, окупанти свідомо зробили коло навколо евакуаційної автівки, а після вдарили по ній. Серед людей ніхто не постраждав — екіпаж встиг вибігти з машини: вона більше не на ходу. Однак волонтери продовжать вивозити цивільних на іншому транспорті.

“У нас зараз є машина, її терміново трішки переводимо до тями, і будемо продовжувати. Це вже шоста машина, яку ми втрачаємо на шляху евакуації”, — додав Зуяков.

Нагадаємо, цивільні та евакуаційні екіпажі у Донецькій області дедалі частіше зазнають атак російських безпілотників. Останнім часом такі випадки фіксують у Краматорській громаді та інших прифронтових населених пунктах регіону.