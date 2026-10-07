Безпілотники стали однією з головних загроз для евакуаційних екіпажів на Донеччині, — речник поліції

Пошкоджена внаслідок російського удару автівка Гуманітарної місії "Проліска". Ілюстративне фото: Євген Ткачов

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Цивільні та евакуаційні екіпажі у Донецькій області дедалі частіше зазнають атак російських безпілотників. Останнім часом такі випадки фіксують у Краматорській громаді та інших прифронтових населених пунктах регіону.

Про це розповів речник ГУНП Донецької області Павло Дяченко в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, нині війська країни-агресорки використовують різні типи безпілотників — FPV-дрони, “Молнії” та “Ланцети”. Ними окупанти найчастіше завдають ударів саме по автівках: як припаркованих біля будинків, так і рухомих. Під атаки загарбників потрапляють не тільки цивільні машини, а й транспорт екстрених служб та волонтерів.

Читати також: Через дронову атаку на Краматорськ загинув поліціянт Артем Ковтун, ще троє правоохоронців — поранені

Останнім для евакуації людей доводиться використовувати броньований транспорт, а ще системи РЕБ. Окрім цього, у складі групи обовʼязкового розподіляють ролі між учасниками, аби максимально убезпечити поїздку.

Через постійну загрозу такі місії необхідно планувати ретельно, зокрема контролювати повітряний простір, зазначив Дяченко.

“Кожна евакуаційна місія планується з урахуванням всіх можливих ситуацій. Це й обстріли таким потужним видом озброєння, це й наявність російських дронів. Постійно йде контроль неба. Кожну евакуацію потрібно провести максимально швидко, бо транспортний засіб евакуаційний також під прицілом росіян. Вони гатять по всьому”, — розповів речник.

Нагадаємо, нещодавно російський FPV-дрон влучив позаду автомобіля, коли група “Білий Янгол” прямувала на евакуацію. Екіпаж не постраждав, а на побитій автівці вдалося вивезти пʼятьох людей. Серед них — незрячий чоловік та 90-річна жінка.