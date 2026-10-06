Через дронову атаку на Краматорськ загинув поліціянт Артем Ковтун, ще троє правоохоронців — поранені

Загиблий через російський удар по Краматорську поліціянт Артем Ковтун. Фото: Олексій Білошицький

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Через російський удар FPV-дроном по Краматорську загинув патрульний поліціянт Артем Ковтун. Ще троє правоохоронців дістали поранень.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його даними, російські війська атакували в Краматорську FPV-дроном службову автівку патрульних. Внаслідок атаки троє правоохоронців зазнали поранень, а 40-річний поліціянт Артем Ковтун загинув.

“На жаль, травми Артема виявилися несумісними із життям. В Артема залишилися батьки, дружина, 13-річний син та 8-річна донька. Сьогодні їхня родина втратила найдорожчу людину, а ми — колегу, побратима, патрульного, який до останнього залишався на службі у Краматорську”, — написав Білошицький.

Він уточнив, що Артему Ковтуну було 40 років.

Нагадаємо, 23 вересня внаслідок російської масованої бомбової атаки на Олександрівку загинув поліціянт Максим Бутурлімов. 36-річний чоловік був родом з Новодонецького: щонайменше 15 років життя він присвятив роботі правоохоронцем.