Евакуація зі Слов’янська і Краматорська ускладнена через зупинку автобусів, людей планують забирати з дому, — Євген Ткачов

Ілюстративне фото: Facebook/Євген Ткачов

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Після припинення руху громадського транспорту у Слов’янську та Краматорську людям стало складніше дістатися до місць евакуації. Тому гуманітарні організації та волонтери шукають способи забирати охочих виїхати безпосередньо з їхніх домівок.

Про це 10 жовтня розповів представник гуманітарної місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов в ефірі “Суспільне. Студія”.

Після скасування руху автобусів евакуаційним організаціям доводиться шукати інші способи допомогти людям виїхати з небезпечних районів.

“Гуманітарна місія «Проліска», інші організації, волонтери зараз проробляють можливості адресної евакуації людей. Не тільки як до цього — стареньких, слабеньких, маломобільних, хвореньких, — але й усіх загалом. Тому що агломерація величезна, Словʼянськ та Краматорськ великі міста, і частина цих міст дуже небезпечна і для евакуаційних автівок, і для цивільних. Тому будемо намагатися вивезти якомога більше людей”, — пояснив Євген Ткачов.

Водночас, за словами представника “Проліски”, кількість охочих евакуюватися поки не зростає. Подібну ситуацію раніше спостерігали й в інших прифронтових містах Донеччини.

“Все відбувається, як і в інших прифронтових містах до цього — у Костянтинівці, Дружківці, Покровську. Більшість людей, які були вже готові до евакуації, виїхали, і тепер очікуємо сплеску евакуації тільки за погіршення погодніх умов або коли перестануть працювати комунальні служби”, — розповів Ткачов.

Він зазначив, що евакуаційні поїздки стають дедалі небезпечнішими через регулярні атаки російських безпілотників.

“Тепер просто математично більша вірогідність потрапити під ці дрони, бо у них, як би це грубо не звучало, менше вибору. Вони будуть гатити по будь-якій автівці, не розбираючи, гуманітарна, медична чи військова. Просто для того, щоб використати заряд”, — зазначив представник гуманітарної місії.

Попри це, “Проліска” продовжує вивозити людей із прифронтових міст і сіл. Для маломобільних та літніх людей використовують медичний транспорт.

Нагадаємо, внаслідок атак російських окупантів по житлових кварталах на підконтрольній частині Донецької області 8 жовтня загинули 35 цивільних мешканців: усі — у Краматорську та на його околицях. Поранень за добу зазнали ще 24 мешканці регіону.