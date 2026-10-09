Через російські атаки загинули 35 людей, поранені ще 24: доба 8 жовтня на Донеччині

Наслідки російських атак у Донецькій області за 8 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Внаслідок атак російських окупантів по житлових кварталах на підконтрольній частині Донецької області 8 жовтня загинули 35 цивільних мешканців: всі — у Краматорську та на його околицях. Поранень за добу зазнали ще 24 мешканці регіону. Загалом росіяни атакували лінію фронту та житловий сектор області 1 538 разів, у регіоні є нові руйнування.

У Краматорську за добу обірвалися 32 життя

Згідно з даними від обласного управління поліції, загалом 8 жовтня під вогнем опинилися такі населені пункти Донеччини: міста Краматорськ і Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Олександрівка, Ярова та Ясногірка, а також село Золоті Пруди.

По Краматорську загалом було 11 атак, із них чотири — авіабомбами. Близько о десятій авіабомба влучила по дорозі, якою рухалися два автобуси з пасажирами. Вони опинилися в епіцентрі вибуху — загинули 30 людей, поранена ще 21. Після цієї атаки в Краматорську та Слов’янську припинили роботу громадського транспорту. Пізніше тієї доби загарбники атакували цивільну автівку в центрі міста — загинули ще двоє людей. За 8 жовтня у місті пошкоджені чотири багатоквартирні та один приватний будинок, два автобуси, підприємство та п’ять автівок.

На Біленьке росіяни скинули щонайменше три авіабомби загальною потужністю 1 250 кілограмів. Там загинули троє мешканців, пошкоджені 23 оселі та технічне приміщення.

У Золотих Прудах FPV-дрон поцілив в автомобіль — поранені двоє цивільних мешканців.

Через влучання дрона у Яровій поранень зазнала одна людина.

Слов’янськ росіяни атакували дев’ять разів, переважно дронами — пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, торгівельний павільйон, цех, автомобіль “швидкої” та чотири цивільні авто.

В Олександрівці пошкоджені багатоквартирний будинок та дві адмінбудівлі. У Красноторці — приватна оселя, а у Ясногірці — вантажівка.

Загалом за добу руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів, з них — 32 житлові будинки.

Удари по регіону продовжилися після опівночі: у перші години 9 жовтня росіяни били по Краматорську, Билбасівці та Семенівці. Там пошкоджені житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що за добу під вогнем також були Білозерське та Мирове Покровського району.

Біля Покровська росіяни йшли в атаку 16 разів, у районі Костянтинівки — 12

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку відбили спроби вклинитися в оборону: окупанти вісім разів атакували у бік Новосергіївки, Новоселівки, Ставків та Лимана;

російські сили двічі атакували в районах Озерного та Лимана на Слов’янському напрямку ;

на Краматорському напрямку штурмів не фіксували;

12 атак відбулося на Костянтинівському напрямку . Загарбники вели наступальні дії поблизу Костянтинівки та у бік Кіндратівки, Новоселівки, Торецького, Степів та Розкішного;

на Покровському напрямку армійці країни-агресорки провели 16 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік Вільного, Світлого, Добропілля, Красноподілля, Сергіївки та Молодецького.

Нагадаємо, українські військові вчергове атакували військові обʼєкти країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під удари потрапили цілі в Очеретиному, Верхньоосиковому та Донецьку.