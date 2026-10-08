Склади та місце пуску БпЛА: ЗСУ атакували військові обʼєкти росіян на ТОТ Донеччини

Військові цілі росіян. Ілюстрація: Генштаб ЗСУ

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Українські військові вчергове атакували військові обʼєкти країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під удари потрапили цілі в Очеретиному, Верхньоосиковому та Донецьку. Що саме уразили — читайте далі.

Про це відзвітували у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 7 та в ніч на 8 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, у районі Донецька захисники вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА загарбників. Про атаки на подібні обʼєкти звітували й напередодні, а також щонайменше 27, 28, 24 вересня та 4 жовтня. Оборонці зазначали, що ці ураження — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.

Серед інших уражень були:

пункт управління — в районі Очеретиного;

польовий артилерійський склад — біля Верхньоосикового;

склад матеріально-технічних засобів — поблизу Очеретиного.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 18. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.