Українські військові вдарили по місцю пусків БпЛА та складах на ТОТ Донеччини: де фіксували ураження

Український військовий тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Сили оборони вчергове атакували низку військових об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під удари знову потрапили місце пусків безпілотників та склади росіян. Де саме били — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 27 та в ніч 28 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, захисники вчергове атакували місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів у Донецьку. Востаннє про атаки на такий же об’єкт загарбників у місті звітували напередодні, а також 23 та в ніч на 24 вересня. Оборонці зазначали, що ці ураження — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.

Разом із цим українські бійці уразили ще чотири локації росіян:

у Маріуполі — атакували ремонтний підрозділ;

— атакували ремонтний підрозділ; у Макіївці та Устинівці — влучили у склади боєприпасів;

та — влучили у склади боєприпасів; в Нікольському — уразили склад матеріально-технічних засобів.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше Сили оборони завдали серії ударів по військових обʼєктах російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склад безпілотників “Рубікону” поблизу Волновахи.

Окрім цього, українські військові атакували російську радіолокаційну станцію “Каста” поблизу Пікузи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Її вартість оцінюють в щонайменше 60 мільйонів доларів.