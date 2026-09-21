Українські військові уразили на ТОТ Донеччини російську РЛС “Каста” за щонайменше 60 млн доларів

РЛС "Каста". Ілюстративне фото: з російських джерел

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Сили оборони атакували російську радіолокаційну станцію “Каста” поблизу Пікузи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Її вартість оцінюють в щонайменше 60 мільйонів доларів. Разом із тим оборонці уразили й інший обʼєкт загарбників на ТОТ регіону.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 20 та в ніч 21 вересня Сили оборони вчергове били по низці важливих об’єктів військ країни-агресорки. Зокрема, були ураження цілей на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, у районі Пікузів Сартанської громади захисники вдарили по радіолокаційній станції загарбників “Каста-2Е2” — мобільна установка для виявлення літаків, ракет і БпЛА на малих висотах. Дальність — до 150 кілометрів, а орієнтовну вартість ураженої техніки оцінюють від 60 мільйонів доларів.

Разом із тим українські військові атакували пункт управління БпЛА росіян у районі Дніпроенергії Комарської громади. Остаточні наслідки атаки, ймовірно, уточнюють.

Нагадаємо, під час другого етапу контрнаступальної операції “Вівальді” на півночі Донецької області українські військові звільнили Шандриголове та Дерилове Лиманської громади. Разом із тим захисники повністю контролюють Дробишеве.