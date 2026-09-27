ЗСУ вдарили по військових складах Росії на ТОТ Донеччини: де саме били

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Українські військові атакували ще дві військові цілі на тимчасово окупованій частині регіону. Цього разу під ураження потрапило місце зберігання та пуску ударних БпЛА та ще один склад.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, 26 та в ніч на 27 вересня українські військові вчергове завдали уражень по військових обʼєктах росіян. Серед атакованого — цілі на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Так, в загарбаному Донецьку захисники вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів. Як зазначають оборонці, ураження таких обʼєктів — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ. По них систематично бʼють, аби знизити спроможності окупантів використовувати ударні безпілотні системи.
Окрім цього, в Новоамвросіївському Сили оборони атакували склад паливно-мастильних матеріалів. Остаточні наслідки удару, ймовірно, уточнюють.
Нагадаємо, раніше Сили оборони завдали серії ударів по військових обʼєктах російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склад безпілотників “Рубікону” поблизу Волновахи.
Окрім цього, українські військові атакували російську радіолокаційну станцію “Каста” поблизу Пікузи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Її вартість оцінюють в щонайменше 60 мільйонів доларів.