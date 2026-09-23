ЗСУ вдарили по складу дронів російського “Рубікону” та уразили інші військові обʼєкти на ТОТ Донеччини: де саме

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Сили оборони завдали серії ударів по військових обʼєктах російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склад безпілотників “Рубікону” поблизу Волновахи. Де ще били захисники — читайте далі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, 22 та в ніч 23 вересня Сили оборони вчергове били по низці важливих об’єктів військ країни-агресорки. Зокрема, були ураження цілей на тимчасово окупованій частині Донецької області:
“Робота по ключових військових цілях противника триває”, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, українські військові атакували російську радіолокаційну станцію “Каста” поблизу Пікузи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Її вартість оцінюють в щонайменше 60 мільйонів доларів. Разом із тим оборонці уразили й інший обʼєкт загарбників на ТОТ регіону.