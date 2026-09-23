 ЗСУ вдарили по складу дронів російського "Рубікону" та уразили інші військові обʼєкти на ТОТ Донеччини: де саме
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

ЗСУ вдарили по складу дронів російського “Рубікону” та уразили інші військові обʼєкти на ТОТ Донеччини: де саме

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Сили оборони завдали серії ударів по військових обʼєктах російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склад безпілотників “Рубікону” поблизу Волновахи. Де ще били захисники — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 22 та в ніч 23 вересня Сили оборони вчергове били по низці важливих об’єктів військ країни-агресорки. Зокрема, були ураження цілей на тимчасово окупованій частині Донецької області:

  • пункти управління БпЛА у районах Новоселівки Першої та Дачного;
  • склад БпЛА підрозділу «Рубікон» біля Волновахи;
  • склади матеріально-технічних засобів поблизу Гірника та Великої Шишівки;
  • зосередження живої сили підрозділу БпЛА в районі Красногорівки.

“Робота по ключових військових цілях противника триває”, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, українські військові атакували російську радіолокаційну станцію “Каста” поблизу Пікузи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Її вартість оцінюють в щонайменше 60 мільйонів доларів. Разом із тим оборонці уразили й інший обʼєкт загарбників на ТОТ регіону.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...