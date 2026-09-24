ЗСУ вдарили по місцю зберігання та пуску ударних БпЛА в поблизу окупованого Донецька

Українські військові. Ілюстративне фото: Reuters

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Сили оборони атакували ще одну військову цілі на тимчасово окупованій частині регіону. Цього разу під ураження потрапило місце зберігання та пуску ударних БпЛА поблизу Донецька.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 23 та в ніч на 24 вересня українські військові вчергове завдали уражень по військових обʼєктах росіян. Серед атакованого — ціль на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, в районі загарбаного Донецька захисники вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів. Як зазначають оборонці, ураження таких обʼєктів — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.