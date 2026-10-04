ЗСУ вдарили по місцю пуску БпЛА та телекомунікаційних вузлах росіян на ТОТ Донеччини: де фіксували ураження

Український військових тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Сили оборони вчергове атакували низку військових об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу під удари потрапили місце пуску безпілотників та телекомунікаційні вузли. Де саме били — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 3 та в ніч на 4 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, поблизу Донецька українські воїни атакували місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників загарбників. Ці локації, зазначають у відомстві, є одними з пріоритетних цілей для ЗСУ: їхнє системне ураження допомагає зменшити спроможності Росії бити по цивільному населенню.

Разом із цим оборонці уразили телекомунікаційні вузли країни-агресорки ще у трьох районах окупованої частини регіону:

біля Гірника ;

; поряд з Ясинуватою ;

; поблизу Донецька.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, — додали у Генштабі ЗСУ.