Сили оборони знову атакували військові цілі Росії в окупованому Донецьку: що уразили

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Українські військові знову атакували низку цілей російських армійців на тимчасово окупованих територіях. Цього разу під ураженням були одразу три локації в окупованому Донецьку. Що саме — читайте далі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, 4 та в ніч на 5 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Так, українські військові вдарили по трьох локаціях у Донецьку. Йдеться, зокрема про:
Про атаки на останній обʼєкт загарбників у місті захисники звітували й напередодні, а також щонайменше 27, 28 та 24 вересня. Оборонці зазначали, що ці ураження — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Сили оборони завдали серії ударів по військових обʼєктах російських армійців на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед ураженого — склад безпілотників “Рубікону” поблизу Волновахи.
Окрім цього, українські військові атакували російську радіолокаційну станцію “Каста” поблизу Пікузи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Її вартість оцінюють в щонайменше 60 мільйонів доларів.