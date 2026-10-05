Сили оборони знову атакували військові цілі Росії в окупованому Донецьку: що уразили

Український військовий тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Держприкордонслужба

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Українські військові знову атакували низку цілей російських армійців на тимчасово окупованих територіях. Цього разу під ураженням були одразу три локації в окупованому Донецьку. Що саме — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 4 та в ніч на 5 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, українські військові вдарили по трьох локаціях у Донецьку. Йдеться, зокрема про:

вузол зв’язку;

зосередження живої сили;

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів.

Про атаки на останній обʼєкт загарбників у місті захисники звітували й напередодні, а також щонайменше 27, 28 та 24 вересня. Оборонці зазначали, що ці ураження — один із пріоритетних напрямів бойової роботи ЗСУ.

“Робота по ключових військових цілях російського агресора триває”, — додали у відомстві.