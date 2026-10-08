Росіяни вдарили по цивільній автівці у Краматорську 8 жовтня: є загиблі

Росіяни поцілили по цивільній автівці у Краматорську, 8 жовтня 2026 року. Фото: Краматорська МВА

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Увечері 8 жовтня російські війська вчергове атакували Краматорськ — під удар потрапила цивільна автівка. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, надвечір 8 жовтня війська країни-агресорки атакували центральну частину Краматорська. Під удар потрапила цивільна автівка.

Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, які на той момент були в машині.

Від початку цієї доби через удари Росії у Краматорській громаді загинули щонайменше 35 людей.

Нагадаємо, російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 20. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.

8 жовтня війська країни-агресорки також атакували Біленьке Краматорської громади. Там загинули троє людей, тіло одного вдалося деблокувати рятувальникам з-під завалів будинку.