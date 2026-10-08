Росіяни били й по Біленькому Краматорської громади 8 жовтня: троє людей загинули

Біленьке на мапі. Фото: DeepState

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8 жовтня війська країни-агресорки також атакували Біленьке Краматорської громади. Там загинули троє людей, тіло одного вдалося деблокувати рятувальникам з-під завалів будинку.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

За його даними, у першій половині дня 8 жовтня війська країни-агресорки також атакували селище Біленьке у Краматорській громаді. Обстріл відбувся приблизно в ту ж годину, що й удар окупантів по Краматорську — там загальна кількість жертв наразі не змінилася.

Внаслідок атаки загинули троє людей: тіло одного з них вдалося деблокувати з-під завалів приватного будинку. Іншого цивільного витягнули місцеві жителі до прибуття надзвичайників, ще один — лежав поряд з ним.

Тип озброєння встановлюють.

Нагадаємо, російські військові завдали удару по прифронтовому Краматорську: в епіцентрі атаки опинилися два рейсові автобуси, які перевозили пасажирів. Внаслідок удару вже відомо про загибель 30 людей, а також про поранення 18. Остаточні наслідки встановлюються, тому кількість жертв може зрости. Після цієї атаки місцева влада оголосила про зупинку роботу громадського транспорту в Краматорську.