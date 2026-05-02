Бійці ЗСУ на Покровському напрямку переводять логістику на роботів через активне використання “дронів-ждунів” росіянами. Скриншот: YouTube/Ukrainian Military

Станом на початок травня 2026 року на Покровському напрямку бійці ЗСУ називають найбільшою проблемою — “дрони-ждуни” росіян. Тому, щоб не ризикувати життям військових, забезпечення намагаються перевести на роботизовані комплекси. Наразі 90% усіх завдань роботів — це логістика.

Про ситуацію на Покровському напрямку розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини” 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади з позивним “Буржуй”.

“Він (“дрон-ждун”, — ред.) працює на оптоволокні зазвичай, тому виявити його доволі важко — тільки візуально або акустично. Найчастіше працюють над знищенням “ждунів” саме невеликі дрони — “мавіки”, “аутели”. Але іноді ми працюємо і великими бомберами”, — пояснив “Буржуй”.

Однак виявити й знищити всі “дрони-ждуни” вкрай важко, тому, щоб не ризикувати життями українських захисників, військові намагаються перевести усе забезпечення на роботизовані комплекси.

“Відсотків 90 усіх місій НРК — це саме забезпечення, логістичні місії. Тому що, якщо ми втратимо робота, це одне питання. А якщо ми втратимо групу — зовсім інше. Без забезпечення провізією, боєприпасами, засобами стримувати ворога (росіян, — ред.) неможливо”, — підсумував “Буржуй”.

Нагадаємо, російські війська передислоковують підрозділи з інших напрямків для підтримки наступу на Покровську ділянці фронту. Вона і надалі є найбільш активною на Донеччині, загарбники регулярно проводять там штурми та не відчувають нестачі особового складу.