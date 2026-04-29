Покровський напрямок фронту на мапі від DeepState

Російські війська передислоковують підрозділи з інших напрямків для підтримки наступу на Покровську ділянці фронту. Вона і надалі є найбільш активною на Донеччині, загарбники регулярно проводять там штурми та не відчувають нестачі особового складу, адже мають регулярне поповнення.

Про це в ефірі “Суспільне.Студія” розповіла начальниця відділення комунікацій 117 окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.

“Зараз дуже активно ворог пересуває силу піхоти, трошки перетягує з інших напрямків, тому що їм не вистачає якоїсь кількості людей. Дефіциту такого вони не відчувають у піхоті, бо постійно якесь поповнення в них є. Назад вони відповідно не повертаються, тому їм потрібно якось замінювати, і тому вони перетягуються із суміжних своїх напрямків”, — сказала Юлія Степанюк.

Вона зазначила, що українським військовим напередодні вдалося провести ротацію особового складу на позиціях за допомогою літальних дронів та наземних роботизованих комплексів. Цю операцію очолювала офіцерка 117 бригади.

“Вдалося вивезти наших хлопців із позицій, а також замінити їх на інших козаків наших. До того ж, вдалося уразити живу силу противника на цих дронах із кулеметами. Таку операцію проводила наша дівчина, наш офіцер, яка працює вдало не один рік. Вона очолювала операцію самостійно, в неї було кілька хлопців на підкріпленні, в допомозі”, — розповіла речниця.

Нагадаємо, російські війська продовжують стратегічний наступ, аби повністю захопити Покровськ. Однак українські захисники утримують позиції на північних околицях міста. В іншій частині населеного пункту окупанта намагаються накопичити важку техніку.