Сили оборони утримують позиції на північних околицях Покровська: яка там ситуація

Покровська агломерація на мапі. Фото: DeepState

Російські війська продовжують стратегічний наступ, аби повністю захопити Покровськ. Однак українські захисники утримують позиції на північних околицях міста. В іншій частині населеного пункту окупанта намагаються накопичити важку техніку.

Про це повідомили у 7 копусі ДШВ.

Там розповіли, що у смузі їхньої відповідальності війська країни-агресорки продовжують наступ, аби захопити Покровську агломерацію. Окупанти зазнають втрат, однак зосереджені на відновленні своїх спроможностей — безперервно поповнюють особовий склад.

У самому Покровську Сили оборони утримують позиції на північних околицях міста. У південно-східній частині росіяни намагаються накопичити важку техніку, зокрема артилерію та танки.

“Українські військові виявляють та завдають вогневого ураження по техніці окупанта. Також триває робота з виявлення та знищення пунктів управління і позицій операторів БПЛА противника”, — додали у корпусі.

Там уточнили, що загарбники не припиняють тиснути й на Гришине, де пробують закріпитися у західній частині. Росіяни діють малими групами через поля та лісосмуги, аби вийти до околиць Василівки та Новоолександрівки. Водночас такі штурми, зауважили українські військові, супроводжуються проблемами з логістикою. Серед них — постачання продовольства та медикаментів.

Нагадаємо, армія РФ посилила штурмові дії на Покровському напрямку, намагаючись використати погіршення погодних умов для просування вглиб української оборони. Водночас окупанти продовжують зазнавати втрат від ударів FPV-дронів, але не припиняють спроб атак.