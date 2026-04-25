Фото: 117 окрема важка механізована бригада

Армія РФ посилила штурмові дії на Покровському напрямку, намагаючись використати погіршення погодних умов для просування вглиб української оборони. Водночас окупанти продовжують зазнавати втрат від ударів FPV-дронів, але не припиняють спроб атак.

Про це в ефірі “АрміяTV” розповіла начальниця відділення комунікацій 117 окремої важкої механізованої бригади, старша лейтенантка Юлія Степанюк.

За її словами, останніми днями інтенсивність російських атак суттєво зросла. Загарбники збільшують кількість малих штурмових груп і намагаються “просочуватися” до українських позицій.

“Останні чотири дні вони намагаються проходити вперед, збільшують кількість груп, які рухаються в бік наших бойових порядків”, — зазначила Юлія Степанюк.

Військова наголосила, що українські підрозділи були готові до такого розвитку подій та заздалегідь очікували активізації атак у складних погодних умовах.

За її словами, на передовій російські штурмові групи пересуваються виключно пішки. Мотоцикли та квадроцикли окупанти використовують переважно для логістики в тилових районах.

Речниця також відзначила, що російські штурмовики продовжують рух навіть попри активну роботу українських FPV-дронів.

“Вони думають, що дрони їх не бачать. Або, ми вже думали, що в них якісь чипи в голові чи в цих касках, які відключають їм голову, коли летить дрон над ними”, — додала офіцерка.

Нагадаємо, 24 квітня на Донеччині внаслідок російських обстрілів поранень дістали двоє цивільних. Загалом армія РФ завдала майже тисячу ударів по населених пунктах області та вздовж лінії фронту.