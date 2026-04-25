На Донеччині 24 квітня через російські обстріли поранень зазнали двоє цивільних. Як минула доба в регіоні (ЗВЕДЕННЯ)

Валерія Пащенко
Минулої доби російські війська завдали майже тисячу ударів по населених пунктах і вздовж лінії фронту на Донеччині. Під обстріли потрапили Краматорськ, Словʼянськ, Миколаївка та інші населені пункти області. Внаслідок атак поранень зазнали двоє мирних жителів.

Під обстріли окупантів потрапили 6 населених пунктів Донеччини

24 квітня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Краматорськ, Словʼянськ, Миколаївка, селище Комишуваха та села Привілля й Різниківка.

  • Під вогнем перебували селище Комишуваха та село Привілля — унаслідок обстрілів пошкоджені два житлові будинки. 
  • Також з першої по третю ночі російські війська атакували Краматорськ чотирма дронами. Поранення дістала одна цивільна людина, пошкоджені три автомобілі. 
  • Під ударом перебував і Словʼянськ — через нічні та ранкові обстріли одна людина дістала поранення. Окрім цього, постраждали пʼять багатоповерхівок, адмінбудівля, автовокзал, АЗС, пошта, церква, торгові приміщення та автомобіль.
  • За інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на ранок 25 квітня у Миколаївці Краматорського району пошкоджені шість приватних будинків, лінія електропередач і газогін.
  • У Різниківці Сіверської громади пошкоджений приватний будинок. 

Загалом за добу російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За словами очільника області, з лінії фронту евакуювали 791 людину, серед них 118 дітей.

Також стало відомо, що у Красноподіллі Покровського району 23 квітня внаслідок удару російського FPV-дрона загинула одна людина.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 24 квітня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини
Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 236 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

  • на Покровському напрямку захисники зупинили 63 штурмові дії росіян у районах Білицького, Дорожнього, Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Гришиного, Василівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Новопавлівки, Новопідгороднього та Молодецького;
  • на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 27 атак у районах Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Райського, Новопавлівки, Торецького та Степанівки;
  • на Лиманському напрямку російські війська атакували 15 разів, намагаючись просунутися поблизу Греківки, Новоєгорівки, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Ставків, Дробишевого, Діброви та Лиману;
  • на Краматорському напрямку українські захисники зупинили девʼять спроб просування загарбників поблизу Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового;
  • на Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Олександрограда, Калинівського та Соснівки;
  • найспокійнішим минулої доби був Словʼянський напрямок — там, за даними українських військових, окупанти наступальних дій не проводили.
Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, за неповні чотири місяці 2026 року з території Донецької області в межах евакуаційних заходів вивезли близько 2 535 дітей. Найбільше — у березні.

