Наслідки ударів по Донеччині 24 квітня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Минулої доби російські війська завдали майже тисячу ударів по населених пунктах і вздовж лінії фронту на Донеччині. Під обстріли потрапили Краматорськ, Словʼянськ, Миколаївка та інші населені пункти області. Внаслідок атак поранень зазнали двоє мирних жителів.

Під обстріли окупантів потрапили 6 населених пунктів Донеччини

24 квітня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Краматорськ, Словʼянськ, Миколаївка, селище Комишуваха та села Привілля й Різниківка.

Під вогнем перебували селище Комишуваха та село Привілля — унаслідок обстрілів пошкоджені два житлові будинки.

Також з першої по третю ночі російські війська атакували Краматорськ чотирма дронами. Поранення дістала одна цивільна людина, пошкоджені три автомобілі.

Під ударом перебував і Словʼянськ — через нічні та ранкові обстріли одна людина дістала поранення. Окрім цього, постраждали пʼять багатоповерхівок, адмінбудівля, автовокзал, АЗС, пошта, церква, торгові приміщення та автомобіль.

За інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на ранок 25 квітня у Миколаївці Краматорського району пошкоджені шість приватних будинків, лінія електропередач і газогін.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджений приватний будинок.

Загалом за добу російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. За словами очільника області, з лінії фронту евакуювали 791 людину, серед них 118 дітей.

Також стало відомо, що у Красноподіллі Покровського району 23 квітня внаслідок удару російського FPV-дрона загинула одна людина.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 236 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Покровському напрямку захисники зупинили 63 штурмові дії росіян у районах Білицького, Дорожнього, Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Гришиного, Василівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Новопавлівки, Новопідгороднього та Молодецького;

на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 27 атак у районах Плещіївки, Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Райського, Новопавлівки, Торецького та Степанівки;

на Лиманському напрямку російські війська атакували 15 разів, намагаючись просунутися поблизу Греківки, Новоєгорівки, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Ставків, Дробишевого, Діброви та Лиману;

на Краматорському напрямку українські захисники зупинили девʼять спроб просування загарбників поблизу Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового;

на Олександрівському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Олександрограда, Калинівського та Соснівки;

найспокійнішим минулої доби був Словʼянський напрямок — там, за даними українських військових, окупанти наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, за неповні чотири місяці 2026 року з території Донецької області в межах евакуаційних заходів вивезли близько 2 535 дітей. Найбільше — у березні.