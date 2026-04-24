За неповні чотири місяці 2026 року з території Донецької області в межах евакуаційних заходів вивезли близько 2 535 дітей. Найбільше — у березні.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Службі у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.

За місяцями показники такі:

січень — близько 367 дітей;

лютий — близько 625 дітей;

березень — близько 865 дітей;

квітень (з 1 по 21 квітня) — близько 678 дітей.

У Службі у справах дітей уточнили, що евакуацію проводять з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, станом на 20 квітня 2026 року в населених пунктах Святогірської громади проживали близько 1,5 тисячі людей, серед них — 89 дітей. Від початку року з громади виїхали 159 жителів, зокрема 39 неповнолітніх.