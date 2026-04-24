За неповні чотири місяці 2026 року з території Донецької області в межах евакуаційних заходів вивезли близько 2 535 дітей. Найбільше — у березні.
Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Службі у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Найбільше дітей вивезли у березні 2026 року — близько 865.
За місяцями показники такі:
У Службі у справах дітей уточнили, що евакуацію проводять з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.
Нагадаємо, станом на 20 квітня 2026 року в населених пунктах Святогірської громади проживали близько 1,5 тисячі людей, серед них — 89 дітей. Від початку року з громади виїхали 159 жителів, зокрема 39 неповнолітніх.