Станом на 20 квітня 2026 року в населених пунктах Святогірської громади проживають близько 1,5 тисячі людей, серед них 89 дітей. Водночас від початку року з громади виїхали 159 людей, зокрема 39 дітей.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Святогірської міської військової адміністрації.

У яких населених пунктах залишились люди

Найбільше жителів громади нині перебуває у:

Святогірську (у т.ч у Святогірській Свято-Успенській Лаврі) — 538 людей;

Хрестищі — 335;

Маяках — 207;

Микільському — 141;

Адамівці — 75;

Сидоровому — 86;

Тетянівці — 66;

Богородичному — 25;

Глибокій Макатисі — 15;

Долині — 2;

Серед них 89 дітей:

Хрестищі — 66;

Микільському — 21;

Адамівка — 2.

У Святогірську, за даними адміністрації, дітей наразі немає.

У яких населених пунктах не залишилось людей

За даними адміністрації, у трьох населених пунктах громади мешканців немає:

Пришиб — 0;

Краснопілля — 0;

Мазанівка — 0.

Скільки людей виїхали з початку 2026 року

З 1 січня по 20 квітня 2026 року з громади евакуювалися 159 людей, серед них 39 дітей.

У МВА уточнюють, що йдеться про виїзд із різних населених пунктів, зокрема прифронтових сіл.

Де діє примусова евакуація

У населених пунктах поблизу лінії активних бойових дій — зокрема у Святогірську, Маяках, Богородичному, Сидоровому, Тетянівці, Пришибі, Долині, Краснопіллі та Мазанівці — діє обов’язкова евакуація у примусовий спосіб для сімей із дітьми.

За даними адміністрації, станом на 20 квітня 2026 року таких родин у цих населених пунктах немає.

Нагадаємо, у Лиманській громаді станом на квітень 2026 року, залишаються близько 2,5 тисячі людей. Евакуація населення та доставлення гуманітарної допомоги ускладнені через російські обстріли та дистанційне мінування логістичних маршрутів.