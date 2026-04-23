Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Станом на 20 квітня 2026 року в населених пунктах Святогірської громади проживають близько 1,5 тисячі людей, серед них 89 дітей. Водночас від початку року з громади виїхали 159 людей, зокрема 39 дітей.
Про це журналістам Вільного Радіо повідомили у Святогірської міської військової адміністрації.
Найбільше жителів громади нині перебуває у:
Серед них 89 дітей:
У Святогірську, за даними адміністрації, дітей наразі немає.
За даними адміністрації, у трьох населених пунктах громади мешканців немає:
З 1 січня по 20 квітня 2026 року з громади евакуювалися 159 людей, серед них 39 дітей.
У МВА уточнюють, що йдеться про виїзд із різних населених пунктів, зокрема прифронтових сіл.
У населених пунктах поблизу лінії активних бойових дій — зокрема у Святогірську, Маяках, Богородичному, Сидоровому, Тетянівці, Пришибі, Долині, Краснопіллі та Мазанівці — діє обов’язкова евакуація у примусовий спосіб для сімей із дітьми.
За даними адміністрації, станом на 20 квітня 2026 року таких родин у цих населених пунктах немає.
Нагадаємо, у Лиманській громаді станом на квітень 2026 року, залишаються близько 2,5 тисячі людей. Евакуація населення та доставлення гуманітарної допомоги ускладнені через російські обстріли та дистанційне мінування логістичних маршрутів.