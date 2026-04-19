Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На квітень 2026-го у Лиманській громади залишаються близько 2,5 тисячі людей. Евакуація людей та підвіз гуманітарної допомоги практично неможливі через те, що російські окупанти обстрілюють та дистанційно мінують логістичні маршрути. Лінія фронту, яка нині проходить по території громади — понад 100 кілометрів.

Про це розповів очільник Лиманської МВА Олександр Журавльов в етері “Єдині новини”.

За його словами, російські війська щоденно атакують населені пункти громади — з артилерії, мінометів, танків, а ще бʼють КАБами. Водночас села, де проходить лінія зіткнення — понад 100 кілометрів —, зруйновані практично повністю. Людей там майже не залишилося, однак загалом у громаді мешкають 2,5 тисячі цивільних, з яких 1855 — у Лимані.

“Лиман і громада знаходяться під постійними FPV-дронами. Це оптоволокно, на нього не працює ні один РЕБ. На сьогодні зводити антидроновий захист можливості немає зовсім. Той антидроновий захист, який ми будували кілька місяців тому, вони (російські окупанти — ред.) практично зруйнували “Молніями”, дронами.

Населення знаходиться практично постійно у підвалах. За свідченнями тих людей, яких ми евакуювали, неможливо вийти на вулицю набрати води чи дров якихось для буржуйки, для того, щоб приготувати собі їжу. Ситуація дуже важка”, — пояснив очільник громади.

Журавльов зазначив, що окупанти намагаються дистанційно мінувати логістичні маршрути та постійно обстрілюють їх. Через це евакуація та підвіз гуманітарної допомоги практично неможливі. У Лимані поки є запаси харчів, які завозили раніше для цивільного населення. Також у місті облаштовані 38 свердловин, з яких місцеві можуть набирати воду.

“Люди користуються тими свердловинами та помпами, які ми встановили по місту. Тому особливої такої критичної ситуації з водою нема, а ситуація з продуктовими наборами, з евакуацією, це дійсно критична ситуація”, — додав начальник Лиманської МВА.

Нагадаємо, армія країни-агресорки зосереджує особовий склад і вогневі засоби на Лиманській ділянці фронту, готуючись до посилення наступальних дій. Нині вони продовжують штурми за тактикою малих піхотних груп, однак паралельно стягують резерви до лінії зіткнення.