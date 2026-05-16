Бійці ЗСУ пролетіли безпілотником понад 42 кілометри та показали Донецьк та “Донбас Арену”. Скриншот відео: 3 бригада оперативного призначення НГУ “Спартан”

16 травня 2026 року бійці ЗСУ опублікували відео з безпілотника, який пролетів над Донецьком. На кадрах видно житлову забудову та “Донбас Арену”. Військові запевнили, що знищуватимуть росіян в окупованому місті.

Кадри з Донецька опублікували ​в пресслужбі 3-ї бригади оперативного призначення НГУ “Спартан”.

“​Ми вже тут, а знищення логістики росіян на тимчасово окупованих територіях Донеччини — це частина планомірної роботи, яка веде нас до мети: повернути свою землю”, — пишуть військові.

Зазначимо, що станом на середину травня 2026 року від окупованого Донецька до найближчих позицій українських захисників поблизу Костянтинівки — близько 42 кілометрів.

Нагадаємо, бійці ЗСУ стверджують, що російські військові у районі Лимана відводять артилерію від передових позицій через удари дронами. Втім, загарбники також розвивають свої безпілотні сили, зокрема у застосуванні наземних дронів.