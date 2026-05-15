Лиман. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На Борівсько-Лиманському напрямку фронту російські окупанти змушені відводити артилерію, зокрема міномети, далі від лінії фронту, адже українські сили поступово нарощують дальність ударів дронами. Втім, загарбники також розвивають свої безпілотні сили, зокрема у застосуванні наземних дронів.

Про це в ефірі Армія TV розповів заступник головного сержанта 3-ї окремої штурмової бригади з позивним “Морфін”.

За даними військового, на напрямку продовжують діяти три російські армії — 20-та, 21-ша та перша танкова: вони продовжують кидати піхоту в бій, дотримуючись тактики інфільтрації. Позиції 3-ї окремої штурмової бригади атакують поодинокі бійці, пари штурмовиків та малі групи.

Росіяни поступово розвивають наземну робототехніку. Втім, через відсутність доступу до Starlink оператори російських НРК змушені перебувати безпосередньо поблизу машин, що суттєво обмежує їхнє застосування.

“Противник теж рухається в цьому напрямку, починає нарощувати і розвивати напрямок наземних роботизованих комплексів. Хоча це насправді у них відбувається не так масштабно, як у нас, виходячи з того, що в них немає можливості застосовувати Starlink. Відповідно, пілот противника зобов’язаний перебувати в безпосередній близькості, аби управляти НРК”, — сказав “Морфін”.

Додатково він підкреслив, що 3-тя окрема штурмова бригада нарощує дальність ураження дронами, тому загарбникам доводиться відводити важке озброєння ще далі від українських позицій.

“Ми теж прогресуємо, збільшуємо дистанцію ураження. І деякі наші засоби в межах бригади — ресурс, який може вражати противника на доволі великих дистанціях, на десятках кілометрів. Тому противнику доводиться артилерію, міномети відтягувати максимально далеко. Щодо їхньої ефективності, знову ж таки, все залишається посереднім”, — зазначив військовий.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали серії авіаударів по місцях зосередження російських військ у Покровській агломерації. Їм вдалося знищити позиції, звідки окупанти запускали дрони та вели аеророзвідку.