Безпілотник ЗСУ полює на окупантів у Покровську, грудень 2025 року. Фото: 7 корпус ДШВ ЗСУ

Станом на другу половину грудня 2025 року оборона Покровська значно ускладнилася для українських захисників. Російські війська зробили проблемною логістику для бійців ЗСУ та активно завдають ударів безпілотниками й керованими авіаційними бомбами.

Про ситуацію на Покровському напрямку в ефірі “Суспільне Студія” розповів заступник командира батальйону 68-ї окремої єгерської бригади із позивним “Італієць”.

“На жаль, проблеми з логістикою тривають. Хлопці, особливо піхотинці, докладають надлюдських зусиль в умовах обмеженого логістичного коридору. У таких обставинах справді важко тримати оборону. Противник щодня проводить детальну розвідку та дорозвідку, здійснює спроби штурмових дій і просочення в міжпозиційний простір”, — говорить “Італієць”.

Ситуація у Покровську залишається важкою через активне застосування російськими військами безпілотників і керованих авіаційних бомб.

“Буду відвертий, мене вже просто дістало, що позиції розносять КАБами. Кілька днів тому я маю кількох важкопоранених побратимів, бо по позиціях завдають ударів КАБами. Противник використовує таку тактику нечасто, але діє доволі чітко й влучно”, — додав заступник командира.

Нагадаємо, станом на кінець 2025 року втрати росіян під Покровськом та Мирноградом зросли приблизно на 30%. Упродовж попереднього тижня війська країни-агресорки втратили близько 500 піхотинців на Покровському відтинку фронту. Росіяни стягують усі свої резерви, аби захопити Мирноград та Покровськ.