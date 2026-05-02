Бійці ЗСУ у Костянтинівці знищують російських диверсантів та не допускають їх закріплення на околицях міста. Ілюстративне фото: аеророзвідник бригади Патрульної поліції “Хижак” із позивним “Фанат”

Станом на початок травня 2026 року українські захисники не допускають захоплення околиць Костянтинівки окупаційними військами. Водночас у місто періодично заходять диверсійні групи, однак бійці ЗСУ виявляють і знищують їх.

Про ситуацію у Костянтинівці розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Відбиваємо постійні спроби російських окупантів за допомогою тактики інфільтрації закріпитись на околицях Костянтинівки. У місті триває режим контрдиверсійних дій. Сили оборони України проводять комплекс активних заходів з виявлення та знищення противника”, — написав Олександр Сирський.

Нагадаємо, станом на початок травня 2026 року на Покровському напрямку бійці ЗСУ називають найбільшою проблемою — “дрони-ждуни” росіян. Тому, щоб не ризикувати життям військових, забезпечення намагаються перевести на роботизовані комплекси.