Бійці ЗСУ уразили пускові установки “Шахедів” на території Донецького аеропорту під час підготовки дронів до запуску

Бійці ЗСУ уразили пускові установки “Шахедів” на Донецькому аеропорті під час підготовки дронів до запуску. Скриншот відео: Мадяр

У ніч із 28 на 29 березня 2026 року бійці ЗСУ з Сил безпілотних систем уразили пускові установки “Шахедів”, коли ті готувалися до запуску. Подія сталася на території Донецького аеропорту, де окупанти розгортають інфраструктуру для запуску дронів.

Про удар ЗСУ по Донецькому аеропорту повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

“Ми зупинили ворога ще до підняття ‘шахедів’ у небо. Тепер менше дронів полетять у наші міста, і сигнали повітряних тривог звучатимуть рідше”, — додають у пресслужбі 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, із супутникових знімків від 12 березня 2026 року стало відомо, що росіяни розширюють базу для запуску дронів на території Донецького аеропорту.

7 березня українські військові уразили об’єкт окупантів у районі ДАП, де загарбники зберігали та запускали дрони-камікадзе.

Журналісти Вільного Радіо також готували матеріал про те, як Донецький аеропорт пройшов шлях від символу розвитку українського сходу до місця запеклих боїв за Україну.