Бійці ЗСУ утримують частину села Гришине, що на захід від Покровська. Скриншот відео: 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ

Станом на середину березня 2026 року бійці ЗСУ проводять зачистку від російських військових у центральній частині села Гришине, яке розташоване на північному заході від Покровська. Окупанти прагнуть захопити село, але українські захисники знищують їх.

Про ситуацію на фронті розповіли в пресслужбі 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

“Противник (росіяни, — ред.) намагається закріпитися у забудові, однак українські підрозділи системно виявляють і знищують ворожі групи, щоб повністю вибити окупантів за межі населеного пункту”, — пишуть військові.

Крім того, українські захисники продовжують активно знищувати російські сили у північно-західній частині Покровська. Саме звідти окупаційна армія намагається наступати на село Гришине.

Нагадаємо, станом на середину березня 2026 року військові ЗСУ продовжують стверджувати, що окупаційні війська не контролюють увесь Покровськ та Мирноград. Боротьба за північні околиці триває.