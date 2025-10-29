Підтримайте Вільне Радіо
29 жовтня 2025 року у мережі з’явилося відео, де на стелі у в’їзді до Покровська майорів російський триколор. Однак українські захисники знищили російський прапор. Локація розташована на півдні міста, де тривають запеклі бої з російською армією. Окупанти намагаються просочитися у місто через ці околиці.
Кадри з російським триколором на стелі Покровська з’явилися вранці 29 жовтня 2025 року.
Пізніше у телеграм-каналі DeepState опублікували відео, на якому показали знищення російського прапора на стелі Покровська.
Раніше ми розповідали, що російська армія тисне на українських захисників і намагається оточити Покровськ. Крім того, з’явилася інформація, що окупантам вдалося захопити забудову на півдні міста. Важкість ситуації у Покровську визнає й президент України.