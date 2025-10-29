Росіяни намагаються оточити Покровськ та закріпитися в місті: що відомо

Ситуація у Покровську 28 жовтня 2025 року. Скриншот мапи: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на 29 жовтня 2025 року російська армія тисне на українських захисників і намагається оточити Покровськ. Крім того, з’явилася інформація, що окупантам вдалося захопити забудову на півдні міста. Важкість ситуації у Покровську визнає й президент України. Розповідаємо, що відомо про бої на цьому напрямку.

Про ситуацію у Покровську розповів в ефірі “Єдині новини” головний сержант взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Сергій “Алхімік”.

“Найскладніша ситуація полягає в тому, що ворог намагається оточити місто (Покровськ, — ред.). Нині так звана “кіл-зона”, де ворог активно все контролює ворожими FPV-дронами, займає близько 20 кілометрів. Тому ця територія майже безлюдна, пересування місцевістю дуже складне. Постійні прильоти, постійне мінування, постійні спроби противника просочитися в ці райони й створювати засідки”, — говорить “Алхімік”.

Техніка вже не може заїхати до Покровська, адже її швидко знищують російські дрони. Через це бійці ЗСУ змушені діставатися до позицій пішки по 15–20 кілометрів і весь шлях ризикувати життям.

“Це дуже велика небезпека і для тих, хто рухається пішки, тому що небо постійно контролюється, триває мінування, а також завдають ударів КАБами по посадках, щоб зруйнувати наші більш-менш безпечні маршрути пересування”, — додав Сергій.

Тим часом про намагання російської армії закріпитися в самому Покровську заявив і президент України, передає BBC.

За словами Володимира Зеленського, війська Росії на цьому напрямку кількісно переважають українських захисників у вісім разів. Втім, президент наголосив, що окупаційні війська: “Не досягли запланованих результатів”

28 жовтня 2025 року аналітики порталу DeepState оновили мапу та зафіксували просування російської армії вже в забудову на півдні міста, а також збільшення “сірої” зони в глибині Покровська.

Зміни ситуації у Покровську порівнюючи 27 та 28 жовтня 2025 року. Скриншот мапи: DeepState

Раніше ми розповідали, що станом на кінець жовтня 2025 року в Покровську залишаються понад 1200 цивільних мешканців. Вони майже ніколи не залишають своїх укриттів через страх загинути від ударів російських FPV-дронів. Евакуація з міста ускладнена бойовими діями та залишається “майже неможливою” навіть пішки.