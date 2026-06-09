Евакуація сім’ї з Високо-Іванівки. Фото: поліція Донеччина

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Поліцейські спільно з волонтерами вивезли мати з двома дітьми із Високо-Іванівки: це район на східній околиці міста, який наближений до прифронтової Миколаївки. Правоохоронці стверджують, що безпекова ситуація там продовжує погіршуватись, а сім’я — що для них від 2022 року це вже четверта евакуація через війну.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Донецькій області.

“Ми самі з села Грем’яч Чернігівської області. Там нас накривали так, що ми з дітьми тиждень не виходили з підвалу, навіть голови підняти не могли. Тоді виїхати до Ніжина. З Ніжина ми перебралися до Сум, але там наш дім розбомбили вщент. Так ми опинилися тут, на Слов’янщині. Порівняно з тим, що ми пережили на Чернігівщині, тут здавалося спокійніше, хоча постійно літає, стріляє і чути дрони”, — розповіла евакуйована жінка.

Через небезпеку обстрілів діти протягом тривалого часу не виходили на вулицю, зазначили правоохоронці. 9-річна Анастасія навчається в третьому класі онлайн та сказала, що сумує за подругами. Без друзів залишився і її 10-річний брат Олександр. Він сказав, що всі його друзі вже виїхали.

“Дуже хочеться просто вийти на вулицю, погуляти, сходити на звичайний дитячий майданчик”, — розповів Олександр.

Сім’я вже перебуває в безпечнішому місті, вона поки у підготовленому тимчасовому житлі в Слов’янську, яке далі від лінії фронту. У поліції заявили, що вони з волонтерами продовжують підтримувати зв’язок із родиною.

Зазначимо, 9 червня у Донецькій області вчергове розширили зону обовʼязкової евакуації дітей — рішення ухвалили за погодження Координаційного штабу. Нововведення торкнулося окремих вулиць Словʼянськ, Краматорська та Біленького. Повну евакуацію малечі проведуть у Привіллі та Малотаранівці.

Нагадаємо, в Слов’янську припиняє роботу акушерське відділення, яке залишалося єдиним пологовим у Донецькій області. Рішення ухвалили після російського авіаудару 8 червня: одна з авіабомб впала приблизно за 200 метрів від медзакладу та пошкодила його будівлю.