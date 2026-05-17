Сили оборони уразили логістичний вузол армії РФ біля Селидового. Скриншот з відео: 7 корпус ДШВ

Українські військові завдали удару по тиловій інфраструктурі російських військ поблизу Селидового на Донеччині. Під вогонь потрапили логістичний склад окупантів та антенна система, яку армія РФ використовувала для керування дронами.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними військових, операцію провели підрозділи 7 корпусу ДШВ разом з угрупованням військ “Схід”, Силами безпілотних систем ЗСУ та спецпідрозділом СБУ “Альфа”.

Ціллю став район логістичного забезпечення російських військ, розташований приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Покровська.

У результаті удару уразили:

склад матеріально-технічного забезпечення на території колишньої шахти;

систему антен, встановлену на териконі.

У ДШВ зазначають, що мережа радіотехнічних приладів допомагала російським військам запускати та координувати ударні дрони “Молнія” для атак на позиції Сил оборони в районі Покровська. Також система забезпечувала окупантам зв’язок та інтернет.

Для удару українські військові застосували реактивні системи HIMARS та ударні безпілотники середньої дальності.

