Росіяни активізували штурми на Слов’янському напрямку та б’ють FPV-дронами по логістиці, — 54-та ОМБр

Орієнтовна лінія зіткнення на Словʼянському напрямку. Фото: DeepStateMap

На Слов’янському напрямку російські війська знову посилили сухопутні штурми. Одночасно окупанти активно застосовують FPV-дрони, авіацію та ведуть розвідку, намагаючись бити по логістиці та інфраструктурі тилових міст Донеччини.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади Сергій Луговик із позивним Депутат.

За його словами, російська армія зараз рідше використовує легку техніку, натомість робить ставку на ударні безпілотники. На передньому краї окупанти застосовують FPV-дрони на оптоволокні, які атакують транспорт із боєприпасами, паливом та обладнанням.

Окремо російські війська намагаються порушити логістику у тилових містах, зокрема у Слов’янську та Краматорську. Для цього використовують керовані авіабомби та ударні БпЛА типу “Молнія-2”, які можуть переносити FPV-дрони.

“Наша логістика для ворога — це один із пріоритетів”, — зазначив військовий.

Водночас, за словами Луговика, українські підрозділи ефективно протидіють російським безпілотникам за допомогою РЕБ, вогневих груп та дронів-перехоплювачів. Через це російська авіація уникає польотів безпосередньо над лінією бойового зіткнення та скидає боєприпаси за кілька кілометрів від неї.

Також на цьому напрямку фіксують роботу російського підрозділу БпЛА “Рубікон”, який вважають одним із найбільш підготовлених дронових підрозділів армії РФ.

Нагадаємо, що минулої доби, 16 травня, через удари російських військових загинула жінка у Малотаранівці, що на Донеччині. Поліція зафіксувала 1279 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини області. Під вогнем, за даними правоохоронців, перебували десять населених пунктів.