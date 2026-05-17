Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
16 травня 2026 року через удари російських військових загинула жінка у Малотаранівці, що на Донеччині. Поліція зафіксувала 1279 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини області. Під вогнем, за даними правоохоронців, перебували десять населених пунктів. Триває російський наступ на фронті, більшість атак за добу припала на Покровський напрямки.
За даними поліції, під вогнем були пʼять населених пунктів: міста Добропілля, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Малотаранівка. Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів.
У Малотаранівці під час дронових атак загинула місцева 70-річна жінка. Окупанти вдарили по село FPV-дроном близько 14:00. Тут також пошкодили автомобіль.
Через російськи атаки у Краматорську зруйновані 3 магазини та 3 цивільних автівки, в Слов’янську влучили у крамницю.
У Дружківці пошкоджено багатоквартирний та 3 приватних будинки.
Крім того, сьогодні після опівночі росія обстріляла Слов’янськ і Краматорськ. У Краматорську пошкоджено багатоквартирний будинок, у Слов’янську – приватну оселю.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що на Донеччині під вогнем також була Різниківка Сіверської громади. За його даними, регіон обстріляли за добу 12 разів. З лінії фронту евакуювали 234 людини, у тому числі 44 дитини.
Нагадаємо, що 16 травня 2026 року начальник Генерального штабу збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов заявив, що армія загарбників начебто захопила вже 85% території міста Лиман. На противагу їхнім заявам, українські військові та аналітики не підтверджують окупацію жодної частини міста.