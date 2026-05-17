Наслідки російських атак у Донецькій області, 16 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

16 травня 2026 року через удари російських військових загинула жінка у Малотаранівці, що на Донеччині. Поліція зафіксувала 1279 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини області. Під вогнем, за даними правоохоронців, перебували десять населених пунктів. Триває російський наступ на фронті, більшість атак за добу припала на Покровський напрямки.

Внаслідок російських ударів по Донеччині 16 травня 2026 року загинула одна людина

За даними поліції, під вогнем були пʼять населених пунктів: міста Добропілля, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Малотаранівка. Руйнувань зазнали 13 цивільних об’єктів.

У Малотаранівці під час дронових атак загинула місцева 70-річна жінка. Окупанти вдарили по село FPV-дроном близько 14:00. Тут також пошкодили автомобіль.

Через російськи атаки у Краматорську зруйновані 3 магазини та 3 цивільних автівки, в Слов’янську влучили у крамницю.

У Дружківці пошкоджено багатоквартирний та 3 приватних будинки.

Крім того, сьогодні після опівночі росія обстріляла Слов’янськ і Краматорськ. У Краматорську пошкоджено багатоквартирний будинок, у Слов’янську – приватну оселю.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що на Донеччині під вогнем також була Різниківка Сіверської громади. За його даними, регіон обстріляли за добу 12 разів. З лінії фронту евакуювали 234 людини, у тому числі 44 дитини.

Кількість жертв російських атак у Донецькій області за 16 травня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Наслідки російських атак у Донецькій області, 16 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російських атак у Донецькій області, 16 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Загалом 56 атак провели російські військові: найбільше атакували на Покровському напрямку

як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Лиманському напрямку ЗСУ відбили девʼять спроб загарбників просунутися у районах Степового, Нового Миру, Ставки, Дробишева, Ямполя, Лиману та Озерного;

на Слов’янському напрямку зупинили дві спроби окупантів просунутися у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного;

поблизу Никифорівки на Краматорському напрямку ЗСУ зупинили одну атаку російських військових;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Степанівки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 32 штурмових дій у районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Торецьке, Удачне, Сергіївка та Молодецьке;

на Олександрівському напрямку російські сили активних дій не вели.

Нагадаємо, що 16 травня 2026 року начальник Генерального штабу збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов заявив, що армія загарбників начебто захопила вже 85% території міста Лиман. На противагу їхнім заявам, українські військові та аналітики не підтверджують окупацію жодної частини міста.