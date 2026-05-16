Окупанти заявляють, що нібито захопили вже 85% Лимана: яка тут ситуація

Окупанти заявляють, що нібито захопили вже 85% Лимана. Мапа: DeepState

16 травня 2026 року начальник Генерального штабу збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов заявив, що армія загарбників начебто захопила вже 85% території міста Лиман. На противагу їхнім заявам, українські військові та аналітики не підтверджують окупацію жодної частини міста.

Заяву начальника Генерального штабу збройних сил Росії генерала армії Валерія Герасимова опублікували в пресслужбі Міністерства оборони Росії.

“Штурмові підрозділи 25-ї армії продовжують вуличні бої за звільнення Красного Лиману — великого адміністративного центру та залізничного вузла. Під нашим контролем перебуває 85 % території міста”, — заявив Валерій Герасимов.

Однак українські військові не підтверджують такі заяви. Так, у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 16 травня 2026 року щодо ситуації на Лиманському напрямку дійсно вказують, що окупанти намагаються оточити місто з двох флангів. Однак у самому Лимані окупованих територій у місті не визнають.

Ситуація на фронті Лиманського напрямку вранці 16 травня 2026 року. Мапа: Генеральний штаб ЗСУ

Крім цього, аналітики порталу DeepState станом на 16 травня 2026 року не вважають, що окупаційна армія змогла захопити хоч якусь частину території міста. Фіксують лише невелику “сіру” зону на східних околицях міста, за яку тривають бої.

Ситуація на фронті в районі Лимана станом на 16 травня 2026 року. Мапа: DeepState

