Ліси Лиманського району знищуються через обстріли та пожежі: як змінилася ситуація

Ліс на північ від Лимана у 2022 році (ліворуч) та у 2026 році (праворуч). Колаж: Вільне Радіо

Військові ЗСУ поділилися, що у 2026 році густі ліси Лиманського району активно знищуються через обстріли та пожежі, які виникають під час боїв з російськими окупантами. Журналісти Вільного Радіо підготували порівняння, як змінився стан лісів.

Про ситуацію з лісами Лиманщини розповів журналістам “Суспільне Студія” начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов.

“Не так багато й залишилося тих дерев, де там можна ховатися. Якщо порівняти з тим, як виглядав Лиман та його околиці два роки тому і зараз, це зовсім інша картина. Тобто в певному сенсі це такий екоцид, коли ви просто не уявляєте собі, наскільки там гарно, наскільки там красиво і наскільки не хотілося б там бути в той момент, коли там іде війна. Але ліси Лиманщини, на жаль, знищуються”, — сказав Максим Білоусов.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували супутникові знімки та виявили, що ліси на північ від Лимана дійсно значно зменшилися. У 2022 році рослинності там було значно більше.

Стан лісу на північ від Лиману у травні 2022 року. Скриншот мапи: Copernicus Browser

Але рівно через чотири роки дерев залишилося помітно менше.

Стан лісу на північ від Лиману у травні 2026 року. Скриншот мапи: Copernicus Browser

Відсутність лісів як укриттів від дронів змушує росіян змінювати тактику наступу. Тепер вони намагаються просуватися малими групами, адже приховувати скупчення солдатів та техніки тепер ніде.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо проаналізували відповіді держустанов і сотні публічних закупівель, аби зрозуміти, як відновлюють ліси Донеччини та чи є довгострокові плани у посадовців.