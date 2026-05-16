Малотаранівка на мапі DeepState 15 травня 2026 року

16 травня 2026 року близько 14:00 російські окупанти вдарили FPV-дроном по селу Малотаранівка Краматорської громади. Внаслідок удару загинула 70-річна місцева жінка.

Про наслідки удару розповіла журналістам Суспільне Донбас речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

“О 14:15 за допомогою FPV-дрона завдали удару по селу Малотаранівка Краматорської МВА. Внаслідок атаки загинула 70-річна цивільна”, — сказала Анастасія Мєдвєдєва.

За словами речниці, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, 15 травня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Миколаївці. Ще четверо дістали поранень — троє у Дружківці та один в Олексієво-Дружківці.