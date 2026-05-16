Наслідки обстрілів у Донецькій області за 15 травня 2026 року.

15 травня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Миколаївці. Ще четверо дістали поранень — троє у Дружківці та один в Олексієво-Дружківці. Удари росіян за добу зруйнували 12 цивільний об’єкт та ще 17 — у ніч на 16 травня. Серед них — освітній заклад, житлові багатоповерхівки та адміністративна будівля. Військові на Донеччині за добу відбили 76 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 15 травня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинула одна людина у Миколаївці. Ще четверо дістали поранень — троє у Дружківці та один в Олексієво-Дружківці.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 15 травня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 067 житель Донеччини, ще 9 428 дістали поранень.

15 травня 2026-го від російських ударів постраждали 12 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 154 рази. Постраждали 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка та село Долина.

Протягом доби під обстріли потрапив 12 цивільних об’єктів, з них 5 — житлові будинки. Зокрема:

у Миколаївці пошкодили 5 багатоквартирних будинків та освітній заклад;

5 цивільних авто пошкодили безпілотники у Слов’янську .

Крім цього, правоохоронці встановили, що 14 травня через атаку БПЛА “Гербера” в Новодонецькому зруйнували багатоквартирний будинок, а у селі Весела Гора — 3 приватні будинки.

У ніч на 16 травня росіяни пошкодили щонайменше 17 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо про такі наслідки російських ударів:

3 багатоповерхівки, 2 автівки і технічне приміщення зруйнували у Краматорську ;

у Слов’янську пошкодили ще 3 автівки, крамницю та інфраструктуру;

ще 3 житлові будинки зруйнували у селі Весела Гора ;

у Миколаївці пошкодили дві адміністративні будівлі;

одну багатоповерхівку зруйнували у Новодонецькому ;

ще окупанти зруйнували приватні будинки у селах Різниківка та Свято-Покровське Сіверської громади, але їхню кількість не уточнюють.

76 разів за 15 травня року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 15 травня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 76 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 35 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке;

другим на кількістю атак став Костянтинівський напрямок , де загарбники 23 рази йшли на штурм позицій українських захисників у районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького та Миколайпілля;

на Лиманському напрямку українські захисники відбили 13 спроб росіян наступати у районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Ямпіль, Новий Мир, Озерне та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману та Діброви;

ще чотири атаки загарбники провели на Слов’янському напрямку , де намагалися посунути лінію фронту у районі Рай-Олександрівки та Закітного;

на Олександрівському напрямку росіяни атакували лише один раз у районі Добропілля.

Єдиним напрямком Донецької області, де протягом 15 травня 2026 року не фіксували спроб росіян атакувати українських захисників є Краматорський.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо проаналізували, як змінився стан каналу Сіверський Донець — Донбас за час відкритої війни з Росією. Наразі він частково зруйнований, пересохлий та занедбаний. Воду видно лише на невеликих ділянках, і навіть там вона вкрита мулом.