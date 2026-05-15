Канал Сіверський Донець — Донбас у районі села Калинівка поряд із Часовим Яром у травні 2022 року (ліворуч) та у жовтні 2024 року (праворуч). Колаж: Вільне Радіо

Канал Сіверський Донець — Донбас, який був ключовою водною артерією для багатьох міст Донеччини, сьогодні частково зруйнований, пересохлий та занедбаний. Воду видно лише на невеликих ділянках, і навіть там вона вкрита мулом. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, як змінився стан каналу за час відкритої війни з Росією.

Канал Сіверський Донець — Донбас бере початок від Райгородка й прямує далі на південь уздовж Слов’янська. Станом на травень 2026 року ця територія підконтрольна бійцям ЗСУ. Водночас окупаційна армія продовжує наступати в бік Слов’янська зі сторони Сіверська та Соледара.

Ми не показуватимемо ділянки, де зараз тривають бої, тому будемо аналізувати кадри каналу, починаючи з району села Новомаркове, яке активісти DeepState вважають окупованим.

Порівняння нижче базується на основі супутникових знімків Maxar та Airbus, доступних у Google Earth. Втім, це не найсвіжіші дані: частина територій мають оновлені кадри від 2025 року, але більшість регіону — від 2024-го. Для аналізу ми також використовуємо знімки району до повномасштабного вторгнення від 2022 або 2021 років, залежно від якості зображень та рівня хмарності, що впливає на видимість каналу.

Канал Сіверський Донець — Донбас у районі Новомаркового, Григорівки та Калинівки під час повномасштабної війни

На південний схід від села Новомаркове вже видно наслідки війни — окопи та вирви. Однак вода у цій частині каналу на момент зйомки ще була.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі села Новомаркове в липні 2021 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Південніше — між селами Маркове та Григорівка — вода теж є, але сліди війни ще помітніші: окопів та вирв значно більше. Характерно, що оборонні лінії будували якраз уздовж каналу, щоб використовувати його як додаткову перешкоду для наступу. Водночас конструкції каналу ще залишалися цілими.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі села Григорівка в жовтні 2019 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Саме на захід від села Григорівка й закінчується вода у каналі. Принаймні так було наприкінці 2024 року. Судячи з кадрів, споруди каналу тут підірвали, а сам канал засипали — після цього далі за течією на південь води вже немає.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі села Григорівка в жовтні 2019 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Південніше Григорівки є окоп, яким, схоже, намагалися відвести воду з самого каналу. Тут бойові позиції були з обох боків каналу.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі села Григорівка в жовтні 2019 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Міст нижче за течією пошкоджений, але його не підривали.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі села Григорівка в жовтні 2019 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

На схід від села Калинівка канал Сіверський Донець — Донбас був ширшим, і це, ймовірно, вплинуло на бойові дії, адже тут не помітно окопів, які готували б для оборони цієї ділянки фронту.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі села Калинівка у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Та найбільш пошкодженою видається територія Калинівки, де розміщувались інженерні споруди каналу Сіверський Донець — Донбас. Саме звідси починається ділянка каналу, де вода проходила трубами, а не текла як річка. Тут найбільше окопів та вирв — ймовірно, саме тут російська армія прагнула перетнути канал.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі села Калинівка у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Канал Сіверський Донець — Донбас у районі Часового Яру

Південніше труби каналу на околицях приватного сектору Часового Яру переходять у відкриту штучну річку. Попри численні вирви, міст тут залишився цілим. Ширина пересохлого каналу на цій ділянці сягає 40 метрів.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі Часового Яру у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Міст між районами Канал та Жовтневий на момент зйомки був частково цілим, але інженерні споруди зазнали пошкоджень. На цих кадрах супутник зафіксував момент, коли у травні 2022 року в цій місцевості почали з’являтися перші окопи.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі Часового Яру у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Залишки води на території Часового Яру помітні лише в одному місці — наприкінці каналу, де він виходить на поверхню у вигляді відкритого русла, а далі знову переходить у труби. На дні центрального каналу видно яскраво-зелений мул, що, ймовірно, утворився внаслідок тривалого застою води.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі Часового Яру у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Стан каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою

Між Часовим Яром і селом Курдюмівка Торецької громади водотік кілька разів змінює вигляд: виходить із труб у відкрите русло, а далі знову переходить під землю. На кадрах видно, що труби в районі села Іванівське суттєво пошкоджені.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Там, де канал переходить із труб назовні, видно численні окопи та вирви, а також пересохле дно колишньої штучної річки.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

В окремих місцях штучна водойма настільки постраждала від бойових дій, що її колишній беріг важко розпізнати.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Лише в деяких місцях труби каналу частково вціліли.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

На окремих ділянках канал засипали та зробили через нього штучні переправи. Одну з них можна побачити неподалік села Кліщіївка Бахмутської громади.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Зустрічаються ділянки каналу, де відстань між насипами становить лише близько 170 метрів.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Інфраструктура каналу в районі Курдюмівки Торецької громади зруйнована вщент.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

На окремих знімках якість супутникових фотографій дозволяє побачити навіть окремі пробоїни у трубах каналу, які з’явилися під час бойових дій.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Часовим Яром та Курдюмівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

В якому стані канал Сіверський Донець — Донбас між Горлівкою та Курдюмівкою

У районі села Озарянівка інфраструктура каналу теж постраждала під час боїв.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Курдюмівкою та Горлівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

У районі Озарянівки є ділянки, на яких добре видно, що дно каналу вже заросло зеленню.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Курдюмівкою та Горлівкою у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Стан каналу Сіверський Донець — Донбас у районі Торецька та Горлівки

Між селом Шуми та Горлівкою труби каналу не здаються пошкодженими, але за кілька років навколо них стало ще більше дикої рослинності.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі Торецька та Горлівки у травні 2022 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Далі труби прямують через Горлівку — тут суттєвих змін не помітно, хіба що споруди ще більше вкрилися іржею.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі Горлівки у вересні 2019 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі Горлівки у вересні 2019 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Вирв чи інших пошкоджень, які могли виникнути через бойові дії, не видно навіть на околицях Горлівки — лише помітно, що інфраструктура каналу занедбана.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас у районі Горлівки у вересні 2019 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Канал Сіверський Донець — Донбас між окупованими Горлівкою та Донецьком

Далі за течією на південь від Горлівки у каналі знову можна побачити воду. Але якщо порівняти з давнішими кадрами, стає очевидно, що це лише залишки того обсягу води, який проходив каналом до 2022 року.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Горлівкою та Донецьком у травні 2021 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Далі за течією видно, що вода в каналі поступово вкривається мулом. До повномасштабного вторгнення такого тут не спостерігалося.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Горлівкою та Донецьком у травні 2021 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

На деяких ділянках каналу мул вкрив усю ширину штучної річки.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Горлівкою та Донецьком у травні 2021 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо в сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Єдина ділянка каналу в цьому районі, яка на кадрах здається доглянутою, розташована у селищі Пантелеймонівка Горлівського району.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Горлівкою та Донецьком у травні 2021 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо у сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

Далі на північ до Донецька канал має приблизно однаковий стан — рівень води знизився, але такої кількості мулу, як у районі Горлівки, тут немає.

Супутникові знімки каналу Сіверський Донець — Донбас між Горлівкою та Донецьком у травні 2021 року та у жовтні 2024 року. Порівняння створили журналісти Вільного Радіо у сервісі Flourish на основі супутникових знімків Google Maps

