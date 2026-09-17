Більш як 10,9 тисячі людей виїхали за межі Донецької області від початку вересня

Евакуація цивільних. Ілюстративне фото: ДСНС

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Від початку вересня 2026-го за межі Донецької області виїхали більш як 10,9 тисячі людей. Водночас найбільше жителів залишається у Словʼянській та Краматорській громадах. Скільки загалом по підконтрольній частині регіону — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитра Петліна.

З літа 2022 року загальна кількість людей, які виїхали за межі Донецької області, сягнула 1 мільйона 452 тисяч людей. За майже три тижні вересня 2026-го з підконтрольної частини регіону евакуювали близько 10,9 тисячі людей. Нині там залишаються 84,5 тисячі людей, з яких майже 69 тисяч — у зоні активних бойових дій.

Обласна влада продовжує закликати місцевих жителів виїздити, оскільки ситуація продовжує погіршується. Окупанти продовжують бити по логістичних шляхах Донеччини — надалі цей процес може ускладнитися.

Разом із тим найбільше людей залишається в Краматорській громаді: 33,8 тисячі, з яких 1032 — діти. Водночас у Словʼянській громаді неповнолітніх більше — 1 920, однак загальна кількість цивільних менша: 24,9 тисячі. У інших фронтових громадах ситуація така:

Дружківська громада — близько 1,9 тисячі;

Лиманська громада — більш як 2,1 тисячі;

Миколаївська громада — близько 400;

Костянтинівська громада — не менш як 760.

Нагадаємо, на середину вересня 2026-го у зоні обовʼязкової евакуації на Донеччині залишаються близько 400 дітей. Перелік територій для примусового виїзду розширили, а разом із ним кількість неповнолітніх, яких мають звідти вивезти.