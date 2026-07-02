Більш як 13,7 тисячі разів росіяни застосували хімічні речовини проти ЗСУ від початку відкритого вторгнення, — Генштаб

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Понад 13,7 тисячі випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти Сил оборони України зафіксували від початку відкритого вторгнення Росії. Серед найпоширеніших видів — газові гранати та саморобні контейнери.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що війська країни-агресорки продовжують систематично використовувати небезпечні хімічні речовини, які мають подразнювальну дію, проти українських захисників. У червні 2026-го зафіксували майже 200 таких випадків, тоді як у травні їх було близько 250. Водночас від початку відкритого вторгнення — понад 13,7 тисячі випадків.

Окупанти використовують газові гранати К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, які споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скидання з безпілотників. Такі засоби, уточнили у Генштабі, найчастіше використовуються по позиціях Сил оборони, аби змусити оборонців залишити укриття та отримати тактичну перевагу на певних ділянках фронту.

Для довідки: Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN можуть застосовуватися правоохоронними органами лише у мирний час і виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень. Їх використання в бойових умовах є грубим порушенням міжнародного права.

“Попри те, що ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, вони можуть становити серйозну небезпеку. Їхній вплив викликає сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. В окремих випадках симптоматика може свідчити про застосування інших хімічних подразників або сумішей невстановленого складу”, — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, українські військові опублікували чергове відео, на якому з неба на квартали Костянтинівки падають десятки світлих об’єктів. Захисники стверджують, що це фосфорні боєприпаси — заборонена міжнародним правом зброя.

Окрім цього, російські війська використовують безпілотники з термітною сумішшю, аби випалювати антидронові сітки та позиції українських військових. Один з таких випадків вдалося зафіксувати також у Костянтинівці.