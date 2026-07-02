Більш як 13,7 тисячі разів росіяни застосували хімічні речовини проти ЗСУ від початку відкритого вторгнення, — Генштаб

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Понад 13,7 тисячі випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти Сил оборони України зафіксували від початку відкритого вторгнення Росії. Серед найпоширеніших видів — газові гранати та саморобні контейнери.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Там розповіли, що війська країни-агресорки продовжують систематично використовувати небезпечні хімічні речовини, які мають подразнювальну дію, проти українських захисників. У червні 2026-го зафіксували майже 200 таких випадків, тоді як у травні їх було близько 250. Водночас від початку відкритого вторгнення — понад 13,7 тисячі випадків.
Окупанти використовують газові гранати К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, які споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скидання з безпілотників. Такі засоби, уточнили у Генштабі, найчастіше використовуються по позиціях Сил оборони, аби змусити оборонців залишити укриття та отримати тактичну перевагу на певних ділянках фронту.
Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN можуть застосовуватися правоохоронними органами лише у мирний час і виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень. Їх використання в бойових умовах є грубим порушенням міжнародного права.
“Попри те, що ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, вони можуть становити серйозну небезпеку. Їхній вплив викликає сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. В окремих випадках симптоматика може свідчити про застосування інших хімічних подразників або сумішей невстановленого складу”, — зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, українські військові опублікували чергове відео, на якому з неба на квартали Костянтинівки падають десятки світлих об’єктів. Захисники стверджують, що це фосфорні боєприпаси — заборонена міжнародним правом зброя.
Окрім цього, російські війська використовують безпілотники з термітною сумішшю, аби випалювати антидронові сітки та позиції українських військових. Один з таких випадків вдалося зафіксувати також у Костянтинівці.