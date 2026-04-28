Зброя. Ілюстративне фото

За півтора року кампанії жителі Донецької області зареєстрували понад 2,2 тисячі одиниць вогнепальної зброї. Ще майже 2,4 мільйона — боєприпаси.

Про це розповіли в поліції Донецької області.

Там розповіли, що від листопада 2024 року в Україні діє закон “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”. На квітень цього року жителі Донецької області задекларували 2 251 одиницю вогнепальної зброї. Зокрема, на обліку:

2060 одиниць автоматичної зброї;

78 гладкоствольних рушниць;

71 од. карабінів і гвинтівок;

42 пістолети;

майже 2,4 млн боєприпасів.

Зазначимо, аби задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції або на спецлінію 102.