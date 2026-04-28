За півтора року кампанії жителі Донецької області зареєстрували понад 2,2 тисячі одиниць вогнепальної зброї. Ще майже 2,4 мільйона — боєприпаси.
Про це розповіли в поліції Донецької області.
Там розповіли, що від листопада 2024 року в Україні діє закон “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”. На квітень цього року жителі Донецької області задекларували 2 251 одиницю вогнепальної зброї. Зокрема, на обліку:
Зазначимо, аби задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції або на спецлінію 102.
Спершу працівники поліції візуально оглядають вогнепальну зброю та перевіряють відомості, які надає людина, що знайшла її. Далі зброю обліковують, після чого видають повідомлення про декларування.
Також правоохоронці пояснюють усі правила безпеки, зберігання та носіння зброї, а ще про відповідальність за порушення. Лише тоді її повертають декларанту.
Тож зброя та боєприпаси до неї стають законними після декларування та зберігаються на період дії воєнного стану.
