Журналісти Вільного Радіо зібрали детальне пояснення як отримати дозвіл на зброю. Покроково пояснюємо, з якого віку можна купувати різні види зброї, які медичні довідки потрібні, де проходити навчання та які документи подати в поліцію. Також розповідаємо про терміни розгляду заяви, орієнтовні витрати та випадки, коли у дозволі можуть відмовити або анулювати його.

В залежності від мінімального віку, можна придбати різні види зброї для цивільних. Придбати холодну/охолощену/ пневматичну зброю ви можете з 18 років, вогнепальну гладкоствольну — з 21, нарізну — з 25 років. Але вік — це лише початок. Основні вимоги: наявність спеціальних дозволів на придбання та носіння зброї.

Як отримати дозвіл на зброю

Щоб отримати дозвіл на придбання зброї, зберігання і носіння зброї необхідно пройти огляд у терапевта, психіатра та нарколога. За результатами оглядів та якщо немає протипоказань, ви отримаєте довідку про стан здоров’я для володіння зброєю.

У переліку також є курси поводження зі зброєю. Потрібно пройти теоретичне і практичне навчання у ліцензованому закладі, де можна отримати сертифікат про проходження курсів.

Документи для дозволу на зброю (придбання):

заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім’я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;

довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо), якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті;

паспорт (копія ID або сторінок 1, 2 та 11);

медична довідка (форма 127/о);

квитанція про оплату держпослуги.

Цей набір документів треба подати до відділу дозвільної системи Національної поліції за місцем проживання. Це можна зробити особисто, поштою або онлайн через портал “Дія” чи сервіс “Єдине вікно громадянина” на сайті МВС.

Цифрові послуги у сфері обігу зброї. Інфографіка: Прес-служба МВС України

Розгляд заяви триває до 30 календарних днів. Якщо рішення позитивне, то видають дозвіл на придбання зброї, який дійсний 3 місяці. Ви можете купити той тип зброї, який вказаний у дозволі: пістолет, рушниця, карабін тощо.

Після покупки зброї треба звернутись до Національної поліції України і подати заяву на дозвіл на зберігання і носіння (реєстрацію). Необхідно надати:

заяву щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім’я керівника органу поліції;

дві фотокартки розміром 3х4 см (електронний або друкований формат);

дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення;

квитанцію або платіжне доручення про оплату держпослуги;

договір страхування;

довідка про здійснення експериментального відстрілу зброї (тільки нарізна зброя, дозвіл якої це передбачає).

Водночас є низка підстав, через які у видачі дозволу можуть відмовити або скасувати його дію. Йдеться, зокрема, про:

систематичні порушення громадського порядку або вимог дозвільної системи;

керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;

виготовлення, придбання або зберігання наркотичних речовин, заборонених законодавством;

регулярне вчинення домашнього насильства щодо партнера або неповнолітніх дітей;

наявність чинної підозри у вчиненні кримінального правопорушення;

судимість за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

рішення суду про конфіскацію чи оплатне вилучення зброї через порушення чинних норм;

перебування заявника у державному розшуку.

У цих випадках дозвіл не видадуть або вже наданий дозвіл анулюють.

Також, відповідно до українського законодавства, обов’язковим є страхування відповідальності власників зброї.

Скільки доведеться витратити, щоб отримати дозвіл на зброю в Україні

Серед основних витрат для оформлення всіх дозволів:

медична комісія (на оформлення витрачають кілька сотень гривень);

навчання та іспит (залежить від регіону і навчального закладу, ціни варіюються від півтори до понад 5 тис грн);

страхування на рік (цивільна відповідальність, орієнтовно 300-700 грн);

державні платежі (адміністративний збір на придбання, зберігання і носіння зброї — 36 гривень (звичайні сроки до 30 днів) або 54 гривні (термінове оформлення за 15 днів).

З оформленням документів також можуть допомогти у спеціалізованих магазинах з продажу зброї, за це доведеться заплатити додатково.

Вже після отримання всіх дозволів та придбання зброї обов’язково купити сейф для зберігання. Ціни варіюються, але стартують від 2 тис грн орієнтовно.

Як додати дозвіл на зброю в “Дію”

З березня 2025 року в Україні почали тестувати також послугу в державному додатку “Дія”. Щоб оформити дозвіл на зброю онлайн треба:

оновити додаток до останньої версії;

перейти в розділ “Документи”;

натиснути “Додати документ” та обрати відповідний дозвіл;

перевірити, що дані про зброю внесені до Єдиного реєстру зброї;

підтвердити запит на отримання дозволу.

Після усіх кроків документ має з’явитися серед інших документів користувача у додатку. Коли строк дії дозволу добігатиме кінця — у застосунку з’явиться сповіщення. Станом на кінець грудня 2025 року понад 550 тисяч власників скористалися послугою та додали свої дозволи в “Дію”.

Чи діє спрощена процедура оформлення дозволу на зброю та які труднощі виникають у ВПО

На час воєнного стану мала б діяти спрощена процедура оформлення дозволу на зброю. І наказом МВС така процедура передбачена з 2022 року:

єдиний дозвіл видається на придбання, зберігання та носіння зброї;

не потрібно проходити медичну комісію та курси поводження зі зброєю;

достатньо надати паспорт або ID-картку і довідку про реєстрацію місця проживання;

за наявності — військовий квиток або інші документи, що підтверджують досвід володіння зброєю;

дозвіл оформлюється за 2 дні.

Такий порядок прописали лише для вогнепальної мисливської зброї та набоїв до неї. Пневматична, травматична зброя та інші види оформлюються за стандартною процедурою.

Але не завжди така процедура працює зараз. Про це у розмові з журналістами Вільного Радіо розповів адвокат Юрій Мінкін. Він зазначив, що “диявол криється в деталях” і краще отримувати дозвіл за стандартною процедурою.

“Зараз наплодили кілька суперечливих актів і це може заплутати людей. Якщо в 2022 і частково в 2023 році це ще якось працювало, то наразі про всі ці прискорені процедури або відсутність необхідності продовжувати дозволи на час воєнного стану успішно забули. І хоча наказ не скасований, але на сьогодні ним не керуються. Всі орієнтуються на новіші зміни від 2024 року”, — зазначив Мінкін.

Адвокат також нагадав, що дозвіл отримується завжди за місцем проживання або тимчасового перебування. До внесення змін до 622 наказу, який регулює в тому числі дозвільну документацію, можна було використовувати для підтвердження місця проживання договір оренди житла. Але з квітня 2024 року процес отримання дозволу, за словами Юрія Мінкіна, для переселенців з окупованих територій дуже ускладнився.

“Простий приклад — людина у 2014 році виїхала з Донецька і орендує квартиру у Рівному, але реєстрація на тимчасово окупованій території виходить. Протягом багатьох років така людини орендує житло, здавалося б все просто — надаєш договір оренди і все. Так було донедавна, до масштабних змін, які відбулися кілька років тому під час запуску Єдиного реєстру зброї. Тоді внесли зміни у 622 наказ. І тепер єдиний документ, що підтверджує наявність місця проживання — це витяг з демографічного реєстру. Це ставить у дещо скрутне положення часто саме внутрішньо переміщених осіб. Якщо людина прописана на тимчасово окупованих і непідконтрольних Україні територіях і не має зареєстрованого місця проживання — це велика проблема, навіть із продовженням дозволів”, — роз’яснив адвокат.

Додамо, що закон про зброю в Україні не передбачає оформлення дозволу, якщо ви плануєте придбати пневматичну зброю калібру 4,5 мм і менше. Також без спеціального документу можна користуватися луками та арбалетами з зусиллям натягу тятиви до 20 кг.

