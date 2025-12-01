Ілюстративне фото: Вінницька обласна військова адміністрація

Пікапи й позашляховики, які привозять із-за кордону для військових, мають свій “термін дії”. Поки триває воєнний стан — вони на тимчасовому обліку. Що буде з цими машинами після закінчення війни? Хто може на них їздити, кому їх доведеться повернути і в яких випадках автівку можуть передати іншому бійцю — розповідаємо далі.

Як змінилися правила реєстрації

З травня 2025 року в Україні почали діяти розширені правила тимчасової реєстрації гуманітарних автомобілів для військових. Відповідну постанову №550 ухвалив Кабінет Міністрів 13 травня 2025 року.

Цей документ дозволяє військовослужбовцям ставити на облік не лише ті машини, які ввезли як гуманітарну допомогу у 2023 році та пізніше (це постанова №953), а й ті, що завезли раніше — ще у 2022 році, коли діяли норми постанови №174.

Це фактично розширює список автівок, які можна офіційно використовувати на службі. Але, як і раніше, реєстрація таких авто є тимчасовою: її дія обмежується лише періодом воєнного стану.

Зазначимо, що тимчасовий облік доступний виключно для військовослужбовців. Він дає право легально користуватися автомобілем на всій території України включно з прифронтовими зонами.

Як правильно задекларувати гуманітарне авто на митниці

Для подальшої реєстрації гуманітарного авто важливо правильно оформити його на митниці. Для цього військовий, який повинен бути зареєстрований у Єдиному реєстрі отримувачів державної допомоги, має:

внести інформацію про авто до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги;

подати в пункті пропуску через кордон заповнену декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (дані в ній мають обов’язково збігатися зі внесеними в автоматизовану систему). Надати її може людина, яка уповноважена перевезти авто;

сформувати та подати в автоматизовану систему звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги за встановленою формою.

Особливу увагу на цьому етапі треба приділити заповненню декларації, адже не всі помилки в ній можна буде виправити.

Так, після пропуску авто через митницю її працівники зможуть завірити виправлення у графі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, якщо воно буде стосуватися не більше двох символів.

Змінити інформацію щодо донора та отримувача гуманітарної допомоги військовий зможе за заявою до Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Інші зміни до декларації, якщо вони не стосуватимуться одруківок чи описок, після пропуску гуманітарного авто через митницю внести буде неможливо.

Які документи потрібні для реєстрації гуманітарного авто

Військовослужбовець, який отримав транспорт, має звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС (навіть не у своєму місті) та подати такий пакет документів:

заява від свого імені;

документ, що підтверджує особу — наприклад, військовий квиток або офіцерське посвідчення;

довідка з військової частини. Вона підтверджує, що людина справді служить;

акт прийому-передачі автомобіля — це офіційний документ, який підтверджує, що транспортний засіб передає надавач гуманітарної допомоги військовослужбовцю згідно з формою, визначеною постановою №584 .

одна з декларацій, які підтверджують, що авто гуманітарне. Це може бути електронна декларація за зразком з постанови №953 від 5 вересня 2023 року або копія паперової декларації за постановою №174 від 1 березня 2022 року, засвідчена отримувачем гуманітарної допомоги.

Після подачі документів автомобіль отримує номерні знаки від МВС, а також тимчасовий реєстраційний талон.

Якщо в акті прийому-передачі вказані кілька військових, які можуть користуватись автівкою (максимум — 5 людей) то їхні імена теж зазначають у реєстраційному документі. Там само буде позначка “Гуманітарна допомога”.

Після цього військовослужбовець повинен повідомити свою частину про те, що отримав авто й воно поставлене на тимчасовий облік.

У яких випадках автівку можуть вилучити або передати іншому військовому

Якщо авто передали військовому як гуманітарну допомогу, воно лишається закріпленим за ним доти, доки він реально може ним користуватись і виконує службу. Але є низка випадків, коли машину знімають з тимчасового обліку. Це відбувається лише після того, як командування військової частини офіційно повідомляє про одну з таких ситуацій:

машина знищена — наприклад, під час обстрілу чи ДТП;

боєць загинув або помер;

служба військового призупинена — наприклад, через поранення або інші обставини;

військовий зник безвісти;

військовий перебуває у полоні;

військовий лікується понад місяць — наприклад, через поранення, контузію або травму;

військового оголосили в розшук через самовільне залишення частини або дезертирство;

військового звільнили зі служби;

військовий добровільно відмовився від машини й передає її іншому бійцю.

Після такого зняття з обліку автомобіль не дозволяється передати будь-кому. Його можна переоформити лише на одного з військових, які вписані в акті прийому-передачі (там може бути до п’яти людей).

Що буде з автівками після завершення воєнного стану

Після припинення чи скасування воєнного стану для всіх транспортних засобів, які були ввезені як гуманітарна допомога, діє нове правило:

Протягом 90 днів з дати скасування чи завершення воєнного стану машини мають бути поставлені на облік у відповідних відомствах — Збройних силах, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ, Нацполіції та інших структурах, які входять до сектору безпеки та оборони.

Якщо за 90 днів транспорт не зареєструють належним чином, його тимчасовий державний облік анулюють, і такий транспорт вважатиметься необлікованим.

Це означає, що така автівка вже не вважатиметься закріпленою за військовим або військовим формуванням, і подальше її використання може мати правові наслідки — наприклад, у разі ДТП чи перевірки з боку правоохоронців.

