Ліки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За останній тиждень у Донецькій області зафіксували ще 242 випадки захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Серед госпіталізованих — як дорослі, так і діти. Летальних випадків не було.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

У попередній тиждень міжепідемічного сезону — з 13 по 19 липня — у Донецькій області зареєстрували 242 нових хворих на ГРВІ, однак обійшлося без підтверджених тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж у попередній тиждень.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 30 до 64 років.

Крім того, за цей період до лікарень Донеччини госпіталізували 13 хворих людей, з яких 11 — діти вікової групи від 5 до 14 років. Обійшлося без летальних випадків, як і в попередні три місяці.

Як вберегтися від ГРВІ під час міжепідемічного сезону

Медики рекомендують у міжепідемічний період частіше мити руки з милом, користуватися антисептиками, провітрювати приміщення та вести здоровий спосіб життя. А за появи симптомів ГРВІ — залишатися вдома, щоб не поширювати інфекцію.

“Як і раніше, вакцинація від COVID-19 залишається єдиним ефективним засобом для захисту від важких форм хвороби, хоча й не може повністю запобігти зараженню. Захворіти можуть і раніше вакциновані, але ризик виникнення у них ускладнень знижується. Вакцинація знижує ризик важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті від коронавірусу”, — додали у центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, на середину липня 2026 року інсулін на Донеччині можна знайти у 22 аптеках, розташованих у Краматорську, Слов’янську, Олександрівці та Новодонецькому.