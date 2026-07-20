Аптечна полиця. Ілюстративне фото: Freepik

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На середину липня 2026 року інсулін на Донеччині можна знайти у 22 аптеках, розташованих у Краматорську, Слов’янську, Олександрівці та Новодонецькому. Розповідаємо, за якими адресами їх можна знайти.

Інформацією про доступність інсуліну в аптеках регіону Вільному Радіо надали у департаменті охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації. Інформація зберігала актуальність на 13 липня.

Так, у Краматорську інсулін є в аптеках:

ТОВ “Адмотіс”, Аптека №1, вул. Дружби, 24;

ТОВ “Ай Пі Фармація”, Аптека №34, вул. Ювілейна, 56;

ТОВ “Ай Пі Фармація”, Аптека №33, вул. Дружби, 24;

Донецьке КП “Фармація”, Аптека №302, вул. Дніпровська, 12;

ТОВ “Глорія Фарм”, Аптека №54, вул. Двірцева, 19;

ТОВ “Глорія Фарм”, Аптека №65, вул. Паркова, 46;

ТОВ “Глорія Фарм”, Аптека №60/1, вул. Дніпровська, 4;

ТОВ “Глорія Фарм”, Аптека №84, вул. Василя Стуса, 74А;

ТОВ “Друга Фармація Донеччини”, Аптека №30, вул. Старогородська, 16А.

У Слов’янську препарат можна знайти за адресами:

ТОВ “Адмотіс”, Аптека №55, вул. Свободи, 16а;

ТОВ “Ай Пі Фармація”, Аптека №40, вул. Вокзальна, 70;

ТОВ “Ай Пі Фармація”, Аптека №44/1, вул. Університетська, 43;

ТОВ “Подорожник Донецьк”, Аптека №30, вул. Вільна, 1;

ТОВ “Подорожник Донецьк”, Аптека №3, площа Привокзальна, 15;

ТОВ “Подорожник Донецьк”, Аптека №7, вул. Центральна, 44;

ТОВ “Подорожник Донецьк”, Аптека №29, вул. Університетська, 32;

ТОВ “Фармація Донеччини”, Аптека №25, вул. Банківська, 95Б;

ТОВ “Фармація Донеччини”, Аптека №16, вул. Банківська, 88.

В Олександрівці інсулін доступний у двох аптеках:

ТОВ “Адмотіс”, Аптека №227, вул. Центральна, 16-в;

ФОП Крайня Людмила Василівна, Аптека №1, вул. Самарська, 1.

Також ліки від діабету можна придбати у Новодонецькому:

ТОВ “Адмотіс”, Аптека №134, вул. Мальовнича, 12;

ТОВ “Друга Фармація Донеччини”, Аптека №35, вул. Сонячна, 14.

Нагадаємо, будівлю колишнього харчоблоку міської лікарні №2 в Краматорську планують переобладнати під бактеріологічну лабораторію. На реконструкцію разом із розробкою проєктно-кошторисної документації готові спрямувати 16,6 млн грн із місцевого бюджету.